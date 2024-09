Grupo A12+ estará no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – O Grupo A12+ vai receber os congressistas com um estande na Exposeg. O Grupo A12+ será representado pelo presidente, Renner Fidelis; José Alexandre Cid, diretor comercial; Evaldo de Paula, diretor de expansão; Flavio Lino de Paula, diretor de marketing e tecnologia; Carlos Hermida, diretor executivo A12+ Corporate; e por Wellerson Castro, diretor comercial, com a equipe de apoio comercial e de marketing.

A empresa vai promover ações dinâmicas para receber os participantes, com objetivo de compartilhar as soluções personalizadas sobre as verticais de negócios oferecidas e as suas condições diferenciadas. Apresentações interativas com os executivos do grupo e os especialistas convidados; demonstração de produtos e serviços; networking facilitados, com a troca de contatos e o estabelecimento de parcerias comerciais; e a distribuição de materiais informativos, sobre os benefícios e diferenciais oferecidos pelo Grupo A12+.

“Promovido pela Fenacor, o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros é uma excelente oportunidade de troca de conhecimento com os participantes e com os nossos parceiros. É gratificante participar do evento com toda a diretoria e o nosso time. Preparamos um ambiente inovador, para apresentar todos os benefícios aos corretores de seguros e as soluções oferecidas pelo Grupo A12+, para ampliar os negócios e transformar suas empresas”, concluiu o presidente Renner Fidelis.