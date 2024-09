Allianz Seguros realiza +Capaz Empresarial PME em Joinville

A Allianz Seguros promoveu, no último dia 12, em Joinville, a segunda edição do +Capaz Empresarial PME. O evento reuniu mais de 100 corretores da região e contou com a presença de Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul, além de Thiago Fecher, advogado e corretor especializado, que conduziu o treinamento.

Com foco no seguro Empresarial PME, a capacitação apresentou os principais diferenciais do produto da Allianz, como: Risco Absoluto para VRA (Valor em Risco Apurado) de até R$ 3 milhões, coberturas amplas que incluem responsabilidade civil para atividades específicas, assistência 24 horas sem cobrança adicional e proteção para placas solares nas coberturas contratadas.

Luciano Ambrosini ressaltou a importância de sensibilizar os clientes para os benefícios do seguro Empresarial, um dos pontos centrais do treinamento. “É essencial que os corretores ajudem os clientes a perceber o valor do seguro. Quando mostramos os riscos que uma empresa enfrenta e como o seguro pode proteger o negócio, o cliente se torna muito mais receptivo à contratação.”

O executivo também apontou o grande potencial de negócios no segmento de PMEs. “O Brasil é altamente empreendedor, com mais de 22 milhões de empresas ativas, sendo 338 mil micro e pequenas, segundo o Mapa de Empresas. Em Joinville, 105 mil empresas estão ativas, das quais 97 mil são micro e pequenas, também de acordo com o boletim. Esses números demonstram o vasto mercado para o seguro Empresarial, e que os corretores precisam estar preparados para oferecer soluções que protejam os negócios de seus clientes.”

O executivo ainda mencionou o cenário econômico em expansão de Joinville. “Em junho de 2024, o governo Federal aponta que foram abertas 347 mil empresas no Brasil, e 2 mil delas em Joinville. A cidade se destaca pela diversidade de negócios, como quase 4 mil empresas de serviços de beleza e estética e 1,2 mil farmácias, evidenciando o ambiente promissor para o seguro Empresarial.”

A Allianz tem uma presença crescente em Joinville e no estado de Santa Catarina no segmento Empresarial PME, locais em que, de janeiro a junho deste ano, obteve aumentos de 14% e 15%, respectivamente. “A capacitação é uma excelente oportunidade para fortalecer o relacionamento com nossos parceiros corretores e continuarmos avançando”, ressalta Ambrosini. O diretor conclui que “a Allianz está comprometida em não só oferecer produtos de alta qualidade, mas também em garantir todo o suporte necessário para que nossos corretores se destaquem em um mercado promissor”.