XS Global anuncia a contratação de Newton Queiroz para presidir suas operações no país

A XS Global – provedora de capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, com escritórios em vários países da América Latina, Estados Unidos, Inglaterra e Emirados Árabes – acaba de anunciar Newton Queiroz como Country Manager de suas operações no Brasil.

A contratação do executivo brasileiro visa aprofundar o engajamento da companhia na região, o que inclui ainda a aquisição estratégica de licenças com foco em aprimorar suas capacidades de serviço no mercado local.

Newton Queiroz possui mais de 15 anos de experiência em posições C-level e um histórico de sucesso em vários tipos de operações, incluindo projetos greenfield (começando do zero) e de reestruturação em toda a América Latina.

Em sua nova função, Newton reportará diretamente a Jorge Cazar, CEO da XS Global mundial. “Esta ação estratégica reforça nossa crença profunda no potencial de crescimento do mercado brasileiro. A busca pelo líder certo para essa posição crítica foi exaustiva, e estamos muito satisfeitos em receber Newton. Sua liderança será fundamental para alcançarmos nossos objetivos ambiciosos no Brasil”, afirmou Cazar.

“Estou muito entusiasmado pela oportunidade de liderar as operações da XS Global no Brasil e profundamente honrado por ter sido incumbido de uma responsabilidade tão significativa. Colaborar com Jorge Cazar e a excelente equipe da XS Global apresenta uma oportunidade única de contribuir ainda mais para o vibrante setor de seguros brasileiro”, disse Newton Queiroz.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de seguros, Newton ocupou cargos de liderança não apenas no Brasil, mas também em importantes mercados globais, incluindo Canadá, Alemanha, Reino Unido e México.

Formado em Administração de Empresas pela York University (CAN), o executivo possui Mestrado em Fundamentos de Negócios pela Schulich School of Business (CAN) e PhD em Estudos Avançados de Administração de Empresas pela Universidad Azteca (MEX). Ele também concluiu programas especializados em instituições de prestígio como a Harvard Business School (EUA) e o MIT (EUA).