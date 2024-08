1º Fórum IRB(P&D) receberá cientista Carlos Nobre

O 1º Fórum IRB(P&D), que terá como tema “Desafios e oportunidades no enfrentamento dos riscos climáticos”, receberá o cientista Carlos Nobre no primeiro dia de debates. Presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas, ele abordará os desafios da humanidade frente à emergência climática na palestra principal do evento, que tem apoio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

“Os últimos 13 meses (junho 2023 a julho de 2024) bateram os recordes de temperatura do planeta desde o último período interglacial, cerca de 130 mil anos atrás. Este é o maior desafio jamais enfrentado pela humanidade de não permitir que o aquecimento ultrapasse 1,5ºC. Isso exigirá uma aceleração urgente na redução das emissões globais e implantação, em escala global, de adaptação aos eventos extremos de ondas de calor, secas, incêndios florestais e chuvas excessivas, entre outros. O Brasil reúne todas as condições para liderar os países de grandes emissões para buscar zerar as emissões em 15 anos”, afirma Nobre.

Ainda no dia 11/09, a programação do 1º Fórum IRB(P&D) prevê, entre outros painéis, a apresentação de experiências internacionais bem-sucedidas realizadas por Simon Solvsten, diretor do European Center for Risk & Resilience Studies; Emily Theokritoff, pesquisadora associada do Instituto Grantham – Climate Change and the Environment; Erwan Koch, diretor científico e executivo do Expertise Center for Climate Extremes; e Steven M. Rothstein, diretor do Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets.

“O evento é crucial para permitir que o trabalho interdisciplinar ocorra em diversos setores da sociedade, algo urgente no contexto do aquecimento global. Destacarei o amplo portfólio de trabalho sobre mudanças climáticas realizado no Instituto Grantham e apresentarei algumas pesquisas recentes em atribuição climática”, conta Emily Theokritoff.

Steven Rothstein apresentará uma atualização referente à avaliação das seguradoras americanas em relação aos seus riscos climáticos e seus planos. “A indústria de seguros está na linha de frente das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Por isso, também debaterei a importância de a indústria de seguros brasileira participar de um processo similar”, diz.

O 1º Fórum IRB(P&D) acontecerá nos dias 11 e 12/09, no Rio de Janeiro. Entre os convidados, representantes do mercado, membros do setor público e especialistas do Brasil e do exterior em mudanças no clima. No primeiro dia, serão realizados painéis de discussão e, no segundo, um encontro técnico-científico.