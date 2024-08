UCS promove encontro entre corretores e Rivaldo Leite, CEO da Porto

O CEO da vertical de seguros da Porto, Rivaldo Leite, foi o convidado especial do 5º Trocando Ideias de 2024 da União dos Corretores de Seguros (UCS). O evento aconteceu na última terça-feira, 27 de agosto, na capital paulista.

Rivaldo Leite contou que a Porto realizou recentemente diversas apresentações de seus produtos para os corretores de seguros, que, portanto, devem estar bastante atualizados, então ele gostaria de promover um bate-papo bem informal entre amigos, comentando mais livremente sobre as mudanças, bem como relembrando histórias.

“Neste momento, estamos olhando para a companhia em 2030. Estamos fazendo o planejamento para 2025 com olhar já para mais cinco anos. Estivemos reunidos há dois dias com toda a diretoria trabalhando em ações para a perenidade da empresa e da parceria com o canal de distribuição”, disse.

O executivo anunciou a aposentadoria da diretora Comercial Brasil Eva Miguel, que será substituída pelo então diretor Comercial São Paulo Capital e Região Metropolitana, Emerson Valentim. No lugar de Emerson, entra Rodrigo Vasconcelos, que foi apresentado aos corretores da UCS.

O momento da companhia é de crescimento e resultados. “Passamos alguns períodos de desafios, com sistemas de tecnologia, que acabaram sendo repassados para os corretores de seguros. Também tivemos, em algumas regiões do país, problemas com a crise dos guinchos. Mas esses problemas foram superados, a companhia está ajustada, num momento muito bacana”, garantiu.

Ele contou sobre a atuação na catástrofe do Rio Grande do Sul. “Acabamos de divulgar o balanço e tivemos crescimento mesmo com toda a enchente do Sul. Nesta ocasião, foi realizada uma operação incrível, atendendo a 6 mil sinistros entre seguros de residência e automóvel. Foram 3.870 perdas totais de automóveis, todas pagas em menos de 15 dias”.

A Porto segue muito forte não apenas nos produtos de seguros. “Há dois anos começamos o projeto das verticais – divisão da companhia em seguros, saúde, produtos financeiros e serviços – e diversificação de atuação. E está dando muito certo”, afirmou.

“Saúde está crescendo muito em São Paulo, o banco está com resultado muito bom, consórcio está explodindo de vender, hoje é o segundo produto da empresa, vendido através do corretor de seguros”, disse, lembrando que, anos atrás Jayme Garfinkel falava que seria muito feliz quando tivessem 5% da produção de consórcio nas mãos dos corretores, e hoje é 80%. “Consórcio é um produto que realmente caiu no gosto dos corretores e está na prateleira de profissionais de todo o Brasil”.

Segundo ele, a divisão Porto Bank já ultrapassou 2,5 milhões de cartões de crédito ativo. “São clientes que estão diariamente com o nome Porto, e logo lembram do corretor de seguros”.

Pela primeira vez na história da companhia, em junho a frota segurada da Porto ultrapassou 6 milhões de veículos. “Uma grande salva de palma para os corretores de seguros que conseguiram este feito”, enfatizou. “Acreditamos que as oportunidades começam pelo automóvel, pois com ele depois o corretor consegue inserir o cartão de crédito, depois conta digital, e outros produtos. Mas também tem clientes vindo para o automóvel depois de terem sido contemplados pelo consórcio”.

Rivaldo Leite aconselhou os corretores de seguros a aproveitarem as oportunidades da internet para captação de novos clientes. “Aprendam a trabalhar com leads. Estamos desenvolvendo soluções para ajudar, mas o corretor precisa apostar nos canais digitais”.

O 5º Trocando Ideias também apresentou nova ação social da UCS, coordenada pela vice-presidente Catia Guirao: o apoio à ONG Gotas Eficientes, com o estímulo à doação de sangue pelos associados. E marcou a chegada de um novo associado à UCS: Guilherme Varcese.