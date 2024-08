Wiz Co tem lucro de 41,1% no primeiro semestre

O Grupo Wiz Co (B3: WIZC3), corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve no 2T24 um Lucro Líquido Consolidado Ajustado de R$ 99,8 milhões, 37,9% a mais do que os R$ 72,4 milhões alcançado no 2T23. Levando em conta o primeiro semestre de 2024, os números são ainda melhores, com R$ 202,5 milhões nos primeiros seis meses deste ano, 41,1% acima dos R$ 143,5 milhões do primeiro semestre de 2023.

A Receita Líquida Consolidada no segundo trimestre deste ano foi de R$ 246,7 milhões, um incremento de 21,7% sobre os R$ 202,7 milhões do 2T23. O EBITDA Consolidado Ajustado também foi destaque no 2T24 ao atingir R$ 166 milhões, evoluindo 32,4% sobre o mesmo período de 2023, quando foi de R$ 125,4 milhões.

O Lucro Líquido da Controladora, que é aquele atribuível aos acionistas controladores, foi de R$ 33,9 milhões no período, 35,8% a mais do que no mesmo trimestre de 2023, quando foi de R$ 24,9 milhões, performance impulsionada pelo melhor desempenho em resultado financeiro, de +R$ 9,5 milhões e pelo bom desempenho comercial das Unidades de Negócio da Companhia.

O segmento de seguros apresentou um crescimento expressivo da sua receita, +45% no 2T24, passando de R$ 96 milhões para R$ 139,2 milhões em um ano. “O resultado é um reflexo do desempenho comercial em diversas unidades do segmento, com destaque para Bmg Corretora, Inter Seguros e Wiz Corporate”, revela Lucas Neves, CFO do grupo Wiz Co.

Já o EBITDA do segmento de seguros foi de R$ 121,2 milhões no 2T24, 73,6% acima dos R$ 69,8 milhões do mesmo período de 2023. “Esse número é um recorde histórico, inclusive 18,7% superior ao desempenho do 1T24. Deixa em evidência a nossa habilidade de tornar nossos negócios rentáveis, mesmo em períodos de incertezas no cenário econômico do país”, comemora Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do Grupo Wiz Co.

O crescimento do segmento de crédito e consórcio também foi considerável, atingindo R$ 36,2 milhões de receita no último trimestre, um avanço de 22,9% em comparação com o 2T23, quando foi de R$ 29,4 milhões. O EBITDA do segmento no período teve um avanço de 35,6%, saindo de R$ 15,5 milhões para R$ 21 milhões.

Avanços da Wiz Pro

O 2T24 foi marcado por investimentos e avanços na Wiz Pro, plataforma tecnológica completa de propriedade da Wiz Co. A solução já faz parte das rotinas comerciais de quatro unidades do grupo: Paraná Seguros, Promotiva, Wiz Conseg e Wiz Parceiros.

No módulo “vendas” foi implementado neste trimestre a funcionalidade de consulta de margem de crédito consignado multi-convênios. Na frente de “gestão”, foi integrada ao sistema a solução de engajamento comercial da Wiz. E em “operações” foi entregue a funcionalidade completa de credenciamento para otimização nas unidades que administram forças de vendas de terceiros.

“Sabemos que o mundo segue mudando em alta velocidade e entendemos que a tecnologia será o grande fio condutor entre o hoje e o amanhã. Por isso, seguimos executando nossa estratégia de transformação digital, por meio dos constantes avanços no desenvolvimento da Wiz Pro, plataforma inovadora de propriedade do Grupo Wiz. Dobramos para quatro o número de Unidades do grupo que já utilizam a plataforma em suas rotinas comerciais”, explica Marcus Vinícius de Oliveira.

Redução da dívida líquida

A dívida líquida da Wiz Co encerrou o 2T24 em R$ 512,3 milhões, R$ 136,6 milhões a menos do que o mesmo período de 2023 e redução de R$ 54 milhões em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Isso se deve, principalmente, pela realização do pagamento das parcelas do Contas a Pagar de aquisições.