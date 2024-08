Pedro Mattosinho assume seguro garantia na Swiss Re Corporate

Pedro Mattosinho assume como Head Surety Latin America & Brazil da Swiss Re Corporate Solutions. Com mais de 20 anos de experiência em seguros de crédito e garantia, o executivo une seu conhecimento à competência técnica do time da Swiss Re Corporate Solutions, com suporte da Joint-Venture com a Bradesco Seguros, combinando a eficiência dos corretores da rede de distribuição Bradesco na oferta de soluções estruturadas e ampliação de parcerias de negócios no Brasil.

“Estou muito animado com o desafio. A recepção não poderia ter sido melhor, tanto pelo time como pelo mercado. A longa história da Swiss Re nos coloca como referência e protagonistas no mercado brasileiro de garantias, que passa por grandes transformações. As perspectivas são de crescimento sustentável da linha de negócio considerando os novos marcos legais. Os próximos anos serão de transformação e a Swiss Re Corporate Solutions estará à frente deste processo”, comenta Mattosinho.

“Ter Pedro Mattosinho a bordo faz parte da nossa estratégia para aprimorar a estrutura de garantia. Estamos confiantes de que essa mudança ajudará a acelerar nossa capacidade de cumprir as iniciativas estratégicas da área”, ressalta Angelo Colombo.

Mattosinho trabalha no mercado brasileiro de crédito e garantia desde 2001, ocupando posições em empresas, como Zurich, Chubb, Mapfre e Fator Seguradora, onde atuou como diretor de Garantia nos últimos 5 anos. Graduado em Economia pela PUC-RJ e com mestrado em Administração de Empresas pelo COPPEAD-UFRJ, Pedro tem 48 anos, é casado e tem dois filhos.