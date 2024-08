Sindseg PR/MS completa 100 anos com diversas ações especiais

O Sindseg PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul) celebra 100 anos com uma série de ações que mostram sua capacidade de se reinventar e modernizar a atividade sindical patronal. A instituição é reconhecida por combinar tradição e inovação, incorporando elementos modernos à sua gestão e comunicação.

Nos últimos anos, sob a liderança de Altevir Prado, o sindicato adotou princípios de governança corporativa, expandiu sua comunicação e fortaleceu o diálogo com o setor público e outras entidades. Para o centenário, lançaram uma campanha publicitária inovadora, publicaram um livro histórico e organizaram uma exposição sobre a história do seguro. Também criaram um selo comemorativo e promoveram palestras com personalidades do setor.

Sob a gestão de Altevir foram implantados os princípios de governança corporativa, ampliados os canais de comunicação com a sociedade e o presidente se encarregou de levar pessoalmente o tema seguro para além das fronteiras do mercado, dialogando com o Poder Púbico e com entidades de classe da advocacia, do comércio e da indústria.

Utilizar a história do seguro para mostrar à sociedade a importância da entidade. O livro “Legado Assegurado” e a exposição “Seguro através do tempo” foram lançados em cinco cidades (Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel) com a presença de autoridades locais, imprensa e formadores de opinião que assistiram à palestra do historiador Miguel Fernando sobre a história do seguro e do Sindseg PR/MS.

Exposição “Seguro através do tempo”

“Nós percebemos que existia uma grande lacuna de informações sobre o nosso mercado. Você chegava em uma biblioteca pública e procurava informações sobre seguro, não encontrava nada. Vamos distribuir o livro Legado Assegurado para os 399 municípios paranaenses, já distribuímos também no Mato Grosso do Sul, com excelente aceitação”, disse Altevir Prado parabenizando o Sindseg PR/MS e todas as pessoas que fizeram parte da instituição nesses 100 anos.

Além disso, foi lançado um selo comemorativo dos Correios para homenagear pessoas que contribuíram com a difusão dos seguros e realizou um ciclo de palestras com personalidades do setor.

A festa de comemoração ao centenário do Sindseg PR/MS acontecerá no dia 13 de setembro no Clube Curitibano com a presença de presidentes de seguradoras, representantes de entidades parceiras, diretores e funcionários das companhias associadas.

História

O Sindseg PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul) começou em 1924 como o “Comitê Mixto Paranaense e Santa Catharinense de Seguros” em Curitiba, para abordar questões locais do setor de seguros sem depender da capital do Brasil. Devido a dificuldades de deslocamento, o comitê se dividiu em 1928, criando o Comitê Local Paranaense de Seguros.

A entidade sempre manteve um bom relacionamento com entidades públicas, realizando doações e colaborando com campanhas para a segurança pública. Antes de se tornar um sindicato em 1949, o comitê atuava na precificação de riscos e no desenvolvimento de estatísticas para o mercado segurador. Ele também liderou negociações com o governo sobre impostos e regulamentações.

Desde sua criação, o sindicato mudou de sede algumas vezes e, em 2007, passou a representar também o estado de Mato Grosso do Sul, abrindo uma sede em Campo Grande em 2017.