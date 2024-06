Sindseg PR/MS comemora centenário com livro e homenagens

EXCLUSIVO – Histórias que se fundem e que merecem ser contadas. Assim nasce o livro Legado Assegurado, que conta a história do mercado de seguros, do estado do Paraná e do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindseg PR/MS). As seguradoras tiveram um importante papel desde a proteção da indústria do café, principalmente por conta das geadas que afetam a região, até a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

O lançamento do livro, assim como a exposição itinerante Seguro Através do Tempo, faz parte das comemorações dos 100 anos do Sindseg PR/MS, e acontece em diversas cidades do estado do Paraná. O evento realizado ontem (25) no Teatro Positivo, em Curitiba/PR, contou com a participação de associados, autoridades, corretores de seguros e parceiros de negócios.

Altevir do Prado, presidente do Sindseg PR/MS

O presidente do Sindseg PR/MS, Altevir Dias do Prado, ressaltou a importância do conhecimento, que é o único bem que ninguém perde. “Podemos perder tudo o que prezamos, mas o conhecimento fica para sempre. Por isso, entregamos o que uma instituição pode dar de mais precioso: realizamos um grande sonho, desde 2019, com o propósito de tornar o mercado mais culto, com mais conhecimento e para que as pessoas se apropriem de mais cultura, além de levar conhecimento à sociedade civil”, pontuou Prado.

Como parte das comemorações, ainda foram entregues a Comenda Rosácea Paranista foi entregue a mais três figuras ilustres: Robert Bittar, Ramiro Fernandes Dias e Jose Antonio Santa Rita.

Sobre o futuro, Prado diz que o desafio é enorme, porque as instituições representativas precisam se ressignificar, entregando valor aos seus representados e ao mercado como um todo. “Portanto, servir-se dos meios digitais, da comunicação eficiente e representar de fato aqueles os seus afiliados é o que nos move. O Sindicato se preparou de forma eficiente e moderna, respeitando o passado e se projetando para o futuro”, ressaltou.

O Sindseg deve contribuir para que a sociedade desperte para a necessidade de proteção securitária. O seguro é uma ferramenta privada antipobreza que a sociedade tem a sua disposição. Mas é preciso que haja esta percepção. “Nossa obrigação é despertar esta necessidade sobre consumo de seguros”.

Legado Assegurado

Para que o livro comemorativo aos 100 anos fosse escrito, foi necessário um ano de pesquisa do Instituto Cidades Históricas. Uma equipe de quatro, coordenadas pelo professor Miguel Fernando, se debruçou no desenvolvimento da ideia, estrutura e pesquisa de campo e arquivo e confecção do texto.

Miguel Fernando

“O Sindicato já tinha um acervo muito valioso, que expressa a importância do mercado segurador para o estado do Paraná. São atas, clippings e imagens à disposição da interpretação”, contou Fernando.

Apesar de haver várias publicações sobre o mercado de seguros, o estado do Paraná ainda não tinha sido contemplado. “A demanda do presidente Altevir Prado foi que o livro não devia ser apenas histórico do Sindicato, mas que pudesse servir em fonte de pesquisa”, ressaltou. Por isso, o material foi dividido em três frentes: história dos últimos 100 anos do Paraná, nos campos social, político e econômico; história do mercado segurador no mundo, brasil e Paraná; e a história do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul. “Assim, as pessoas conseguem entender o universo no qual ela está inserida, o mercado que faz parte do contexto histórico para falar sobre o Sindicato”, acrescenta Fernando.

Este material foi elaborado para atender um público que transcenda o mercado de seguros. O livro está disponível neste link.

Kelly Lubiato, de Curitiba/PR