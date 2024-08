Festival Vamos Passear 2024 recicla mais de 780 quilos de resíduos

Contribuir para um futuro sustentável, engajando o público em práticas voltadas ao cuidado com o meio ambiente. Essa foi uma das premissas da Brasilprev para a apresentação da edição 2024 do Festival Vamos Passear, evento realizado em sete cidades brasileiras e que tem como principal objetivo levar lazer a prática esportiva para as famílias brasileiras.

Em parceria com a Eccaplan, por meio do Programa Sou Resíduo Zero, o Festival destinou um total de 782,75 quilos de lixo, que foram separados durante as etapas para gerar benefício ambiental e renda para sete cooperativas de catadores, responsáveis pela coleta, transporte, segregação e pesagem dos materiais.

Com isso, a empresa recebeu o certificado de gestão de resíduos, com padrão de “Z – Reciclagem + Compostagem”, deixando um exemplo de como é possível reduzir o impacto ambiental nas ações patrocinadas em diferentes segmentos.



Em cada uma das cidades houve o apoio de diferentes cooperativas, entre elas: Cooperativa Reciclando para Viver, no Rio; Cooperativa Bariri Salvador; Cooperativa Pro Recife, Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis das Águas Lindas, em Belém; Cooperativa de Catadores de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis, em São Paulo; Central das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal; e Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidária e Massalas, em Belo Horizonte.



Cuidado também com areia e lona

A gestão de resíduos foi realizada entre os meses de maio e julho, nas sete cidades brasileiras atendidas pelo festival. Lixeiras seletivas de papelão foram distribuídas nos locais em que o evento foi realizado e, em conjunto com a equipe organizadora, feita a segregação na fonte.



Foram 275,6 quilos de plástico; 337,3 quilos de papel e papelão; 15,1 quilos de alumínio; 144,75 quilos de lixo orgânico; e 10 quilos de vidro recolhidos. Com a reciclagem, esse montante de material ganha uma nova vida, evitando a decomposição em aterros sanitários e diminuindo significativamente a extração de recursos naturais.



Além do material reciclado, a areia e a lona utilizadas no evento também foram reutilizadas. As comunidades locais e os parques que tiveram etapa do festival em Belém, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, receberam 144 mil quilos de areia em doação. E 100m2 de lona serão transformados em 200 necessaires.



Assim, o Festival Vamos Passear 2024 vai muito além de ser apenas um evento esportivo, com uma abordagem integrada de responsabilidade social, ambiental e econômica. O evento foi também inclusivo para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, ofereceu estrutura de acessibilidade, como rampas e banheiros químicos equipados.



“A Brasilprev tem o prazer de ser a apresentadora do Festival Vamos Passear há muitos anos, reforçando o compromisso com a promoção da qualidade de vida e do bem-estar. Estamos engajados em apoiar iniciativas culturais e esportivas que ofereçam entretenimento e benefícios para a saúde, e esta é uma iniciativa que se alinha perfeitamente com nossos valores e objetivos”, afirma Ivan Ribeiro, gerente de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Brasilprev.



Rio, Salvador, Recife, Belém, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte receberam o evento

O Rio de Janeiro abriu o Festival Vamos Passear no dia 26 de maio, com 4.000 participantes. No dia 9 de junho foi a vez de Salvador (BA), com 3.500 pessoas. No dia 16/09, o evento chegou no Recife (PE), também com 3.500 inscritos. Já no dia 23/09 foi em Belém (PA), com 1.500 participantes. São Paulo reuniu 5.000 pessoas no dia 7 de julho. Brasília, no dia 14/07, teve 3.700 inscritos. E terminou no dia 28/07, em Belo Horizonte (MG), com 1.500 pessoas.



No total, 22.700 participantes estiveram presentes nas sete etapas pelo Brasil, participando dos Passeios de Bike, Caminhadas e Corridas Kids, além das diversas atrações gratuitas montadas na arena do evento.



Etapas 2024

26/05 – Rio de Janeiro (RJ) – Orla da Praia de Copacabana – realizada

09/06 – Salvador (BA) – Praça de Piatã – realizada

16/06 – Recife (PE) – Praia do Pina – realizada

23/06 – Belém (PA) – Portal da Amazônia – realizada

07/07 – São Paulo (SP) – Parque Villa-Lobos – realizada

14/07 – Brasília (DF) – Parque da Cidade Sarah Kubitschek – realizada

28/07 – Belo Horizonte (MG) – Parque Municipal Juscelino Kubitschek – realizada



O Festival Vamos Passear foi apresentado pela Brasilprev, por meio do Governo Federal/Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte, com organização do Instituto BR Brasil.