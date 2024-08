Cresce procura de seguro viagem para pets

A contratação de seguro viagem com cobertura para pets vem ganhando espaço à medida que muitas pessoas levam seus pets para viajar. A tendência já foi detectada por indicadores do mercado de turismo. O diretor de operações da Real Seguro Viagem, Hugo Reichenbach, diz que o aumento nas buscas por hospedagem pet-friendly ilustram crescimento no turismo com pets.

“Temos notado uma crescente adaptação dos players do setor de turismo à nova realidade das viagens com pets,” destaca o executivo, referindo-se às recentes mudanças no mercado. Ele cita como exemplo que durante a WTM Latin America, um dos principais eventos de turismo da América Latina, uma das seguradoras parceiras da plataforma, a Coris, anunciou que todos os seus planos de seguro viagem passam a incluir cobertura para pets.

Reichenbach acrescenta também que a plataforma Airbnb registrou um aumento significativo nas reservas de acomodações pet-friendly (aquelas que aceitam animais de estimação). “No último ano, houve um crescimento de 100% nesse tipo de reserva”, destaca. Para ele, esse aumento sublinha uma mudança nas preferências dos viajantes e reflete na crescente demanda por viagens que considerem o bem-estar dos animais de estimação.

COMO FUNCIONA?

De acordo com o especialista, o seguro viagem para pets é uma das coberturas oferecidas dentro dos pacotes de seguro viagem. Esse tipo de seguro é destinado especificamente para cachorros e gatos, os animais de estimação reconhecidos e regulamentados em padrões internacionais. Embora não seja obrigatório, inclusive em viagens internacionais, é altamente recomendável já que a cobertura inclui despesas emergenciais com veterinário, exames e internações.

Se o tutor precisar adiar o retorno, o seguro pet costuma cobrir também a despesa extra com a hospedagem do animal. Os pacotes preveem ainda despesas com funeral e translado do corpo, em caso de falecimento do animal em viagens no exterior.

“Demais detalhes, como regras, limitações e outras informações, estarão expressos na apólice, então é importante ler com atenção a apólice do seguro. Seja como for, a contratação do seguro viagem pet para quem viaja com seu bichinho se mostra indispensável,” avalia o executivo.