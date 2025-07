Mapfre lança nova edição da campanha ‘Club Milla’

A Mapfre, companhia global do mercado de seguros e serviços financeiros, lançou a edição 2025 do ‘Club Milla’, programa de incentivo para corretores especializados em seguros de vida. A iniciativa, que já é parte estratégica da atuação da empresa no segmento, premiará os melhores profissionais de cada regional da América Latina com uma viagem à República Dominicana, em um evento exclusivo com a presença de corretores de 14 países do continente e foco em networking, conteúdos técnicos e desenvolvimento do canal de Vida.

A campanha já está em andamento e está disponível a todos os corretores segmentados nas categorias Bronze, Prata, Ouro, Diamante e Rubi, vinculados ao programa ‘MAPFRE + Corretor’, novo programa de relacionamento da companhia lançado neste ano. A mecânica de pontuação gamificada é baseada na performance de vendas e busca valorizar o que a Mapfre considera seu maior ativo: uma rede de alta performance com acesso direto à liderança, conteúdos exclusivos e um ambiente que estimula a troca entre os corretores mais produtivos no segmento de Vida.

Corretores ativos e cadastrados no Canal Corretor da Mapfre acumulam “millas” conforme o volume de negócios gerados, nos produtos de Vida Individual. Aqueles que alcançarem 20 mil pontos passam a integrar o Club Milla como membros regulares, enquanto profissionais que superarem 100 mil pontos se tornam membros seletos, com acesso ampliado aos benefícios da campanha e possibilidade de conquistar a viagem para a República Dominicana, de acordo com o atingimento dos critérios em regulamento.

Segundo a diretora-executiva comercial do canal corretor da Mapfre, Karine Brandão, a campanha permite mapear quem são os profissionais mais engajados com o produto e entender as demandas do mercado. “O que estamos construindo é uma comunidade de corretores consultivos, com foco em relacionamento e valor agregado. Isso tem impacto direto na qualidade da venda e na percepção do cliente. O Club Milla é mais um ativo para os corretores inseridos no ‘MAPFRE + Corretor’, que nasceu exatamente com esse propósito, de fazer com que eles tenham acesso às ferramentas, ao conhecimento e ao apoio necessários para crescer junto com a Mapfre”, explica a executiva.

A lógica por trás do Club Milla vai além da bonificação. A iniciativa funciona como um mecanismo de ativação e fidelização da base de corretores que operam no ramo de Vida Individual, um dos pilares do crescimento da MAPFRE no Brasil e que vem crescendo após a pandemia. “O mercado brasileiro já entendeu a relevância do seguro de vida, mas a penetração ainda está longe do que vemos em mercados mais maduros”, diz Karine. “Para virar essa chave, é preciso investir na ponta e o Club Milla é nossa resposta a isso.”, afirma a executiva.

Além da premiação, o programa tem como proposta estimular boas práticas comerciais e oferecer acesso a conteúdos e formações voltadas à especialização dos corretores. A última edição reuniu participantes de diversos países da América Latina e, pela primeira vez, teve o Brasil como sede da convenção de encerramento, no Rio de Janeiro.

Mais informações sobre o programa, como critérios de participação, sistema de pontuação e metas estão disponíveis no site oficial.