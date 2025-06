EXCLUSIVA – Na última terça-feira (24), tomou posse a nova diretoria da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Camaracor), que assume a gestão da entidade até 2028. A cerimônia reuniu corretores, lideranças do setor e representantes do mercado segurador.

Em conversa, o novo vice-presidente, Eduardo Minc, destacou que a prioridade da gestão será aproximar ainda mais os corretores das seguradoras, promovendo conhecimento, tecnologia e qualificação para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação. “A verdade é nossa prioridade. A ideia é andar junto com as seguradoras para entender as novas tecnologias, acompanhar as mudanças no mercado e capacitar os corretores a se manterem competitivos”, afirmou Minc. Para ele, ferramentas como a inteligência artificial não devem ser vistas como ameaça, mas como aliadas, desde que os profissionais estejam preparados.

Entre as principais metas da nova diretoria está a retomada dos fóruns e debates promovidos pela entidade. Esses encontros devem reunir especialistas em inovação, representantes de seguradoras e profissionais do setor, com o objetivo de capacitar os corretores e discutir temas como legislação, tendências e novas formas de atuação no mercado. “O corretor não pode parar de se qualificar. Muitos se formam e depois não buscam mais atualização. Isso prejudica as vendas e reduz as oportunidades. A ideia é resgatar esse espaço de aprendizado contínuo”, explicou.

Outro foco da gestão será promover a integração entre os associados, a entidade e as companhias seguradoras, incentivando a troca de experiências e a construção conjunta de soluções. Segundo Minc, esse movimento colaborativo é essencial para elevar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor. “A troca entre colegas de profissão é riquíssima. Sempre que converso com outros corretores, seja em congressos ou eventos informais, volto com ideias que posso aplicar na minha corretora. Vamos estimular esse tipo de interação”.

A diretoria eleita é composta por Jorge Teixeira Barbosa, presidente; Eduardo Minc, vice-presidente; José Valdecyr Saoncella, diretor secretário; Paulo de Tarso Meinberg, diretor tesoureiro; Jocimar de Carvalho, diretor de eventos; José Roberto Miranda, diretor social; Braz Romildo Fernandes, diretor de comunicação; Luciano da Conceição Basílio, Orlando Felipe Gouveias e Schmidt S. Santos, no conselho fiscal; e Pedro Barbato Filho, como presidente honorário.

A nova diretoria da Camaracor pretende reforçar a representatividade da categoria, promover a união entre os profissionais e manter os corretores atualizados e preparados para o futuro do setor.

Nicholas Godoy, em São Paulo