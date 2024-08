Novo site da Too Seguros tem foco na experiência do usuário

A Too Seguros, subsidiária do grupo BTG Pactual e da Caixa Econômica Federal, está lançando um novo site para melhorar a experiência do usuário. A plataforma foi projetada para fornecer informações relevantes tanto para clientes em busca de serviços de seguros quanto para parceiros interessados em dados específicos.

Novo site da Too Seguros oferece seções dedicadas a diversos tipos de seguros

Experiência do Usuário (UX) é a maneira como um usuário interage e vivencia um produto ou serviço, englobando aspectos como facilidade de navegação, acessibilidade e satisfação geral, já a Interface do Usuário ou (UI) é a interface gráfica através da qual o usuário interage com o sistema, incluindo botões, menus e layout visual.

Para a Leandro Rodrigues, especialista em UX da Too Seguros uma implementação eficaz de UX e UI é essencial, pois os serviços oferecidos frequentemente envolvem detalhes complexos que exigem clareza e simplicidade na apresentação. Melhorando a navegação e o entendimento das informações, a seguradora não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também otimiza o processo de tomada de decisão, tornando-o mais eficiente e intuitivo.

“Investir em UX não se trata apenas de estética ou tendências tecnológicas; trata-se de entender profundamente as necessidades de nossos usuários e oferecer soluções que realmente façam a diferença, baseadas em dados e pesquisas”, explica Rodrigues.

O site oferece seções dedicadas a diversos tipos de seguros, além de ferramentas interativas para ajudar os usuários a encontrar as melhores opções para suas necessidades específicas. Entre essas ferramentas estão o Glossário Too e o Blog Simplifica, que reúnem informações sobre o “segurês” e notícias do setor imobiliário. Essa personalização assegura que os usuários encontrem rapidamente o que procuram, sem barreiras desnecessárias.

Experiência única para corretores parceiros

Um dos grandes destaques das ações do time de UX é a atualização do Portal do Parceiro, que oferece uma experiência única para os corretores. Eles têm acesso a um conjunto de ferramentas que simplificam processos como cotações, emissão de contratos e gestão da carteira de clientes. Isso não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também fortalece a relação entre a Too Seguros e seus parceiros, criando um ecossistema colaborativo e mutuamente benéfico.

Clientes também têm acesso exclusivo

Outro destaque do novo site é a área do cliente, uma seção exclusiva e logada que centraliza todas as informações sobre os seguros contratados. Os clientes podem visualizar detalhes das apólices, acessar e atualizar dados do perfil, além de obter informações sobre o Open Insurance, que promove maior transparência e personalização de produtos e serviços de seguros.

Segundo o executivo, também há um direcionamento claro para o acionamento do seguro em caso de sinistro. “Fornecemos informações importantes sobre compartilhamentos realizados no Open Insurance, permitindo que os clientes compreendam melhor essa iniciativa e como ela impacta suas apólices ”, comenta.

Somente no primeiro semestre deste ano, as páginas do site registraram mais de 1 milhão de visualizações, demonstrando um crescimento significativo no engajamento dos usuários. Cerca de 30% desses usuários são parceiros, o que enfatiza a importância do Portal do Parceiro como um recurso vital para a Too trabalhar o relacionamento sustentável com os corretores.

“A necessidade de proporcionar a melhor experiência possível é uma prioridade, e a empresa continua a ajustar e evoluir suas ferramentas para atender às demandas crescentes de uma base de clientes cada vez mais digital e exigente. Com um site renovado e uma plataforma robusta para parceiros, a empresa está pronta para continuar a crescer e atender às necessidades de seus clientes e parceiros de forma eficaz”, finaliza.