Inter Risk reforça times de Benefícios e RE em São Paulo e no Rio

A Inter Risk, corretora de seguros, resseguros e benefícios especializada em riscos complexos, segue expandindo sua atuação na área de benefícios e ampliando sua presença em São Paulo. Como parte dessa estratégia, a corretora anuncia a abertura de seis novas vagas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e cadastro para o Banco de Talentos.

“Estamos em busca de profissionais capazes de apoiar a Inter em sua estratégia de expansão, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades de negócios. Vamos garantir atendimento especializado e diferenciado aonde quer que nossos clientes estejam”, afirma o Chief Strategic Officer (CSO) da Inter Risk, Fernando Coelho.

As vagas abertas em São Paulo são para Gerente Comercial de Ramos Elementares, Gerente Comercial de Benefícios, estágio na área de Seguro Auto Frota e estágio em Marketing e Comunicação. No Rio de Janeiro, a empresa tem uma vaga de Gerente de Benefícios além de manter aberto o seu banco de talentos.

“Estamos oferecendo oportunidades para quem deseja crescer em uma empresa com DNA nacional e forte articulação com o mercado global. A Inter Risk faz parte do grupo Amwins, uma das maiores corretoras de seguros e resseguros americana, que investe na expansão dos negócios no Brasil e na capacitação de seus colaboradores para atuar no setor de seguros”, resume Coelho.

Os interessados podem obter mais informações sobre as vagas e se candidatar através do site da Inter Risk (www.interrisk.com.br).