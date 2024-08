Conectividade é tema do Insurance & Innovation Talks

O Grupo Bradesco Seguros tem o prazer de anunciar a 4ª edição do Insurance & Innovation Talks, um evento imperdível para profissionais que desejam estar à frente no setor de seguros. Com o tema “Conectividade Avançada em Seguros”, o encontro acontecerá no dia 23 de agosto, em formato híbrido, oferecendo palestras e apresentações de cases inovadores, em colaboração com a Amazon Web Services (AWS).

“O Insurance & Innovation Talks é uma plataforma única para promover o diálogo e a colaboração entre os diversos atores do nosso ecossistema. A cada edição, buscamos abordar temas que estão em alta nas tendências do setor, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o crescimento do mercado” afirma José Loureiro, diretor de inovação, digital e dados do Grupo Bradesco Seguros.

A 4ª edição do Insurance & Innovation Talks contará com vagas limitadas para o evento presencial, que será realizado no escritório da Amazon em São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 200 – Torre E. Para aqueles que preferirem participar online, as vagas são ilimitadas.

Essa é uma oportunidade de se conectar com os líderes do setor e explorar as inovações que estão moldando o futuro dos seguros. Inscreva-se no link: https://wkf.ms/46zfjqd