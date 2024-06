Omint Summit 2024 reúne parceiros para networking e palestras

A Omint Seguros realizou, no dia 28 de maio, o Omint Summit no Renaissance Hotel, em São Paulo. O evento contou com mais de 200 parceiros de todo o Brasil, incluindo corretoras, escritórios de investimentos, plataformas, assessorias de seguros e agências de viagem.

Fomentar temas relevantes para o mercado de seguros foi um dos objetivos do evento. Para isso, a empresa trouxe o especialista em mercado de luxo Carlos Ferreirinha, o advogado, mestre em Economia e professor de Direito Tributário Gabriel Quintanilha e Tande, atleta que integrou a equipe vencedora da primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil em um esporte coletivo.

Gabriel Quintanilha ministrou uma palestra sobre ‘Sucessão Patrimonial’. “O seguro de vida é uma ferramenta para garantir a sucessão patrimonial e conforto financeiro aos familiares. Hesitamos em contratar um seguro porque não lembramos do fim, mas ele é inevitável e precisamos estar preparados”, explicou.

Para discutir os novos desafios e tendências do mercado, Carlos Ferreirinha fez os convidados refletirem sobre “O que o futuro espera de nós?”. “O desafio não é apenas tentar prever o futuro, mas entender e reagir rápido ao que vem pela frente. O Brasil da complexidade é menor do que o Brasil da oportunidade. Mas, para isso, precisamos entender as transformações dos mercados e segmentos”, destacou.

Tande finalizou o ciclo de apresentações com a palestra “A Vida é um Jogo”, onde abordou aspectos de liderança, capacitação e reinvenção nos negócios, traçando um paralelo entre suas experiências pessoais, o esporte de alta performance e o mercado. “É preciso buscar novas possibilidades para se reinventar. Quanto mais você se prepara, mais as oportunidades surgem. Grandes campeões não se contentam com o sucesso do passado, buscam sempre a próxima conquista”, comentou o ex-atleta.

O Omint Summit teve também como objetivo o reconhecimento aos parceiros que atingiram as metas da campanha de vendas de Seguro de Vida Individual e Seguro Viagem e embarcarão para Paris, França, para assistir a algumas das competições dos Jogos Olímpicos, além de viver experiências exclusivas durante a segunda Convenção Internacional da seguradora.

“O Omint Summit foi um evento dedicado a celebrar as conquistas de profissionais de alta performance. As metas das campanhas de vendas de seguros foram ousadas, e encontramos pessoas comprometidas e focadas em alcançá-las. O embarque para Paris é mais do que merecido para esse grupo,” declara Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint.

Na ocasião, os parceiros que conquistaram vagas para a Convenção foram reconhecidos no palco pelos executivos da companhia. “Foi um momento inesquecível e que reflete muito bem o espírito dos campeões que conquistaram sua vaga nessa Convenção,” comenta Barreto.

Próximo destino

Para concluir o Omint Summit, os executivos da companhia revelaram o próximo destino para a Convenção Internacional de Seguro de Vida Individual e Seguro Viagem de 2025: Tóquio. O Japão foi escolhido por ser um dos países mais inovadores do mundo, sua rica diversidade cultural, atrações naturais e a hospitalidade genuína de seu povo.

“Essa experiência será mais um marco para a Omint Seguros. Escolhemos um lugar rico em cultura, tradição e serviços de excelência, aspectos que refletem e vão ao encontro de toda a trajetória do Grupo desde sua fundação”, reforça Barreto.

N.F.

Revista Apólice