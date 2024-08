Icatu é destaque em saúde mental no Great Place to Work 2024

A Icatu Seguros recebeu o reconhecimento de destaque em “Saúde Mental”, uma categoria especial do Prêmio Great Place to Work (GPTW) 2024. Esse é o décimo ano consecutivo em que a companhia participa da pesquisa, e figura na lista das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro.

O destaque em “Saúde Mental” premiou as sete empresas que se sobressaíram pelos ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar de seus líderes e colaboradores. O resultado é obtido a partir das perguntas abertas da pesquisa, que são analisadas por meio de inteligência artificial e indicam o Estágio de Desenvolvimento Emocional de cada empresa.

“Proteger pessoas faz parte do nosso propósito. E, sem dúvida, esse cuidado nasce de dentro para fora. Cuidamos dos nossos colaboradores para que possamos cuidar dos nossos mais de 10 milhões de clientes e das centenas de parceiros que temos no Brasil. Quando dizemos que a Icatu é uma empresa de pessoas para pessoas, não falamos da boca para fora”, afirma Camila Asenjo, diretora de Pessoas da Icatu.

Para estar próxima dos funcionários, a Icatu utiliza diversas estratégias, dentre elas o acompanhamento de todas as áreas com consultores de RH dedicados. Além de serem uma ponte de comunicação com os times, eles atuam como suporte a todos os gestores da companhia. “Temos diversas práticas que reforçam esse compromisso com a valorização das nossas pessoas, e uma delas é esse nosso preparado time de business partners (BPs). Essa iniciativa nos permite agir mais rápido sobre as demandas dos funcionários e incorporar mais rapidamente os feedbacks dos colaboradores aos programas de RH”, explica Camila.

Conhecimento compartilhado

No pacote de iniciativas da Icatu para promover o bem-estar e engajamento dos times está o Programa Multiplicadores, iniciativa que cruza especialistas de diferentes setores e áreas de conhecimento da companhia para compartilhar seus conhecimentos com outros funcionários. “Além de uma fonte constante de aprendizado e capacitação, o programa possibilita uma troca muito rica que estimula a disseminação da cultura Icatu por meio da interação de pessoas de diferentes áreas”, finaliza Camila.

O pacote de benefícios contempla ainda ferramentas específicas para apoio psicológico, como o Pluxee Cuida, um serviço de aconselhamento profissional aos funcionários e seus dependentes nas áreas psicológica, jurídica, financeira, social e nutricional sem custo.