SulAmérica oferece atendimento odontológico gratuito

A SulAmérica promove, nos dois últimos fins de semana de julho, atendimentos gratuitos de saúde bucal em São Paulo e Recife por meio do Odontomóvel, unidade móvel equipada para avaliações odontológicas e orientações de higiene. A ação integra o Julho Neon, movimento nacional de conscientização sobre a importância da saúde bucal, liderado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos).

“A SulAmérica apoia o Movimento Julho Neon e a parceria com a SINOG é essencial para a ação que estamos desenvolvendo nas duas cidades. O nosso intuito é prestar atendimento à população, enfatizando a importância da prevenção e educação no cuidado com a saúde bucal, gerando bem-estar e autoestima”, explica Solange Moretto, Superintendente Executiva Odonto da SulAmérica e Diretora da SINOG.

Em São Paulo, a ação acontecerá nos dias 19 e 20 de Julho, no Museu das Favelas, que já é patrocinado pela Operadora de saúde, com atendimentos gratuitos de avaliação odontológica, orientações de higiene e pequenas intervenções preventivas.

Em Recife, Pernambuco, a iniciativa será promovida entre os dias 26 e 27 de Julho, no Paço do Frevo, museu também apoiado pela SulAmérica, que fará o atendimento da população no Odontomóvel, que ficará estacionado no espaço.

“A Saúde Bucal precisa ser tratada como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. O Julho Neon é um chamado à Sociedade, Operadoras, Dentistas, Entidades e ao poder público para que se unam em torno da causa. Queremos que esse tema ocupe o lugar que de fato ele merece”, afirma Dra. Fernanda Ceneviva, Diretora Executiva da SINOG.