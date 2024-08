MetLife lança seguro de vida individual vitalício com pagamento único 

A MetLife anuncia o lançamento do Vida Total Singular, nova modalidade de seguro de vida individual, que se destaca pela possibilidade de quitação da apólice com pagamento de parcela única. Projetado para atender clientes que buscam proteção financeira para garantir a sucessão patrimonial, o novo produto tem cobertura vitalícia e desempenha um papel essencial na proteção do patrimônio e preparação cuidadosa para a transferência de bens e ativos para os herdeiros de maneira eficiente.

Além disso, o segurado conta com a garantia de ADT (adiantamento em caso de doença terminal) ou pode optar pelo resgate de 100% do montante disponível após o quinto ano de vigência.

A seguradora vem investindo e inovando constantemente o seu portfólio de produtos; só nos últimos meses, criou soluções de coberturas, revitalizou as assistências e ampliou a oferta de produtos, como foi o caso do mais recente lançamento de vida individual: Vida Total 5.

Com mais esse lançamento, a seguradora pretende atender às necessidades de empresários e investidores que se preocupam com a proteção de patrimônio. “O Vida Total Singular é uma resposta direta às necessidades de nossos clientes que procuram uma abordagem personalizada para a gestão e proteção de seus bens e atende ao pedido dos corretores que comercializam nossas soluções “, comenta Jaime Neto, AVP de Produtos da MetLife Brasil.

Segundo o executivo, este lançamento será um diferencial no mercado, visto que, atualmente, poucas seguradoras no país oferecem um seguro de vida individual vitalício com pagamento único e com possibilidade de resgate ao final do 5° ano.

“A sucessão patrimonial é um aspecto crucial no futuro dos negócios e na segurança financeira das famílias, para que os bens adquiridos ao longo da vida sejam transferidos de forma segura para os herdeiros, preservando o legado, minimizando possíveis complicações e conflitos futuros”, destaca o executivo.