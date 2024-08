Grupo Generali diversifica perfil e registra crescimento contínuo

Em reunião presidida por Andrea Sironi, o conselho de Administração da Generali aprovou o Relatório Financeiro Consolidado do Primeiro Semestre de 2024 do Grupo Generali. O valor dos prêmios brutos emitidos aumentaram para € 50,1 bilhões (+20,4%), graças ao crescimento significativo nos segmentos de Vida e P&C.

Entradas líquidas de Vida ultrapassaram os € 5,1 bilhões e foram impulsionadas inteiramente por proteção e unit-linked, em linha com a estratégia do Grupo e refletindo o sucesso das ações comerciais implementadas desde 2023.

O resultado operacional cresceu para € 3,7 bilhões (+1,6%), graças ao desempenho positivo dos segmentos de Vida e Gestão de Ativos e Patrimônio, evidenciando o valor das fontes de lucro diversificadas. Em particular, o resultado operacional do segmento de Vida aumentou para € 1,9 bilhão (+7,8%) e o Valor de Novos Negócios aumentou para € 1,2 bilhão (+3,7%).

O resultado operacional do segmento de P&C ficou em € 1,7 bilhão (-6,7%), com o Índice Combinado em 92,4% (+0,8 p.p.), refletindo um maior impacto de catástrofes naturais e um menor benefício do desconto.

Já o resultado operacional do segmento de Gestão de Ativos e Patrimônio cresceu para € 566 milhões (+19,4%), graças ao contínuo forte desempenho do Banca Generali e ao resultado positivo da Gestão de Ativos, beneficiando-se da contribuição da Conning Holdings Limited (CHL).

O resultado operacional do segmento Holding e outros negócios ficou em € -227 milhões (€ -158 milhões no 1º semestre de 2023).

O resultado líquido ajustado foi de € 2 bilhões (€ 2,3 bilhões no 1º semestre de 2023), principalmente como resultado de ganhos de capital e outros eventos não recorrentes registrados durante o 1º semestre de 2023. Excluindo esses efeitos, o resultado líquido ajustado teria sido praticamente estável. O resultado líquido foi de € 2 bilhões (€ 2,2 bilhões no 1º semestre de 2023). O patrimônio líquido do Grupo aumentou para € 29,2 bilhões (+0,8%), graças ao resultado líquido do período, parcialmente compensado pelo pagamento de dividendos de 2023.

A Margem de Serviço Contratual (CSM) aumentou para € 31,9 bilhões (€ 31,8 bilhões no ano fiscal de 2023). O total de ativos sob gestão (AUM) do Grupo cresceu significativamente para € 821 bilhões (+25,2% em comparação com o ano fiscal de 2023), refletindo principalmente a inclusão do AUM da CHL.

O Grupo confirma sua sólida posição de capital, com o Índice de Solvência em 211% (220% no ano fiscal de 2023), impulsionado principalmente pela aquisição da Liberty Seguros e pelo lançamento do programa de recompra de € 500 milhões já anunciado.

O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, disse que com o crescimento contínuo dos resultados operacionais e o retorno a fortes entradas líquidas positivas de Vida, os resultados obtidos confirmam a resiliência da empresa. “Estamos evoluindo como um player global de seguros e gestão de ativos com um perfil de negócios cada vez mais diversificado. Nosso foco incansável em caixa e posição de capital nos permite lançar a recompra de ações de € 500 milhões, destacando nosso compromisso com o aumento da remuneração aos acionista”.

O executivo acrescentou ainda faltarem alguns meses para o encerramento do plano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. “Estamos no caminho certo para atingir todas as metas ambiciosas, graças aos esforços contínuos de todos os nossos colegas e agentes. Olhando para o futuro, estou trabalhando com a equipe de alta administração na nova estratégia do Grupo que será apresentada no Dia do Investidor, em 30 de janeiro de 2025, em Veneza”, analisou.