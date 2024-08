Austral emite 4 mil apólices de seguro garantia por meio digital

Após a implementação da Iniciativa plug-in, tecnologia que permite a contratação digital do seguro garantia judicial para tickets pequenos e médios, a Austral Seguradora registrou a emissão de 4.012 apólices neste segmento no primeiro semestre de 2024. As modalidades mais procuradas são de depósito recursal e judicial trabalhista, seguidos dos ramos judicial tributário e cível.

O resultado em seis meses chega próximo à transação digital efetuada em todo o ano passado, quando foram negociadas 5 mil apólices. O número de corretoras conectadas à plataforma também aumentou, ampliando a penetração da Austral Seguradora no mercado de garantial. No portal Austral de API (Application Programming Interface), focado em automação e otimização de processos, os corretores conseguem fazer desde a cotação do seguro até a emissão da apólice em tempo real.

A Austral fechou 2023 com crescimento de 30%, no comparativo com 2022, com número recorde em prêmios de Garantia, totalizando aproximadamente R$ 240 milhões. A seguradora passou a ocupar a 4ª posição no ranking de 35 empresas.

“Atualmente cerca de 40% do volume de documentos emitidos já é conduzido através de nossas plataformas digitais, demonstrando um ganho de eficiência operacional significativo. Já para 2024, a estimativa de crescimento é de 100% no volume de documentos emitidos via plataforma, no comparativo ano a ano”, comenta Roberto Teixeira, gerente comercial de garantia.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estima que o segmento de garantia vai crescer mais do que o mercado como um todo em 2024, assim como aconteceu no último ano. Esse incremento pode estar atrelado aos investimentos em infraestrutura, descomissionamento de plataformas de petróleo, segundo Roberto.

“As novas legislações, como a nova Lei das Licitações, e a retomada de julgamentos que estavam represados no CARF, além do Marco Legal das Garantias, também contribuíram para este cenário otimista. Até 2026, existe uma estimativa de R$ 1,4 trilhão de investimentos em infraestrutura, por meio de nove eixos que passam por setores como energia e transporte. Isso pode impactar o mercado com um crescimento de 25% ao ano, de acordo com os nossos estudos”, finaliza ele.