Em menos de dois anos, Omni Saúde capta R$ 16 milhões

A Omni Saúde, plataforma digital de planos de medicamentos que funciona em qualquer farmácia do Brasil, dá as boas vindas ao fundo de investimentos Norte Ventures e anuncia sua terceira rodada em menos de dois anos de atuação no mercado de saúde. A investidora entra para agregar na estratégia de futuras rodadas de capital, com grande know how neste segmento.

A startup não divulga seu valor de mercado, mas confirma que foi um valuation igual ao praticado na época da entrada da Greenrock, que aportou 10 milhões de reais, em maio deste ano.

A Omni Saúde foi fundada em maio de 2023 pelo empreendedor do ramo da saúde, Fernando Domingues, cofundador da Conexa Saúde, maior plataforma independente de Telemedicina da América Latina e Ecossistema de Saúde Digital, e da Cannect Life, marketplace de cannabis medicinal que já levantou mais de 30 milhões de reais, e por Leopoldo Veras, profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão de saúde e passagens por operadoras de planos de saúde, healthtechs, administradoras de benefícios e operadoras de planos de medicamentos.

Considerada a primeira empresa a oferecer um plano de medicamentos que funciona em qualquer farmácia do Brasil, com custo médio de R$ 25 por colaborador, a Omni tem como objetivo tornar o benefício indispensável para o setor de RH de empresas de diferentes setores, proporcionando um papel fundamental na democratização ao acesso de medicamentos.

Com foco voltado para a experiência do usuário, a empresa já tem mais de 15 mil planos de medicamentos vendidos, representando um crescimento triplo só no primeiro trimestre de 2024, se comparado ao ano passado. A Omni pretende dobrar o número de vidas no segundo semestre, chegando a 50 mil, o que resultaria em uma receita anual de perto de R$10 milhões.

Desenvolvida para atender colaboradores de empresas de médio e grande porte, a healthtech já conta com diversos clientes de renome como, Dasa, Spoleto, Alper Seguros, Qualicorp, Riachuelo, Vitta/Stone, entre outros.

“Este investimento nos permitirá fortalecer nossas operações internas, otimizar processos e investir ainda mais na saúde dos colaboradores de nossos clientes. A capacidade de expandir nossa equipe e implementar tecnologias avançadas é essencial para manter nossa posição de liderança e atender às crescentes demandas do mercado”, comenta Fernando Domingues, cofundador e CEO da Omni.

“Sabendo do interesse da Norte Ventures em coinvestir em empresas com alto potencial de crescimento, esta captação chega para potencializar nosso compromisso em proporcionar avanços significativos para enfrentar os desafios do setor de medicamentos e revolucionar a assistência farmacêutica. A parceria com a Norte é um testemunho da confiança em nossa visão e no impacto transformador que nossas tecnologias podem ter na saúde e no bem-estar das pessoas”, complementa.

“Conhecemos o Fernando desde a Cannect e Conexa e ele reuniu um time muito impressionante na Omni. A empresa ataca uma dor relevante, levando em consideração o alto número de doentes crônicos no Brasil e a falta de cobertura dos planos de saúde para esse tipo de gastos. Com uma proposta de valor e produto superiores e tração expressiva, a decisão de investir foi relativamente ‘fácil’. Por fim, estamos felizes em co-investir novamente com a Greenrock, que traz uma validação muito forte no setor de saúde”, afirma Pedro Teo, parceiro da Norte Ventures.

Para preencher essa lacuna da assistência farmacêutica no sistema de saúde suplementar brasileiro, a healthtech trabalha também por intermédio da promoção da informação e da ampliação da consciência do paciente e de todo o ecossistema sobre o consumo racional e seguro de medicamentos, bem como reforçando a importância da adesão ao tratamento, principalmente em casos de doenças crônicas, além dos perigos da automedicação.

A empresa ainda conta com investidores-anjo, como Jaime de Paula, fundador da Neoway, Massanori Shibata Jr, CEO do Dr. Consulta, cofundador e controlador das marcas Spoleto, Paulo Yoo, diretor de ecossistema e inovação do Dr. Consulta, e Jorge Oliveira, diretor executivo da Unimed Nacional. Em junho de 2023, a Omni recebeu investimento seed de R$5 milhões, liderado pela VEC Investments.