Susep anuncia novidade no Sandbox durante Insurtech Brasil

EXCLUSIVO – A edição 2024 do Insurtech Brasil contou com a participação de quase mil pessoas, que assistiram palestras sobre tecnologia em seguros, além da feira de negócios que contou com vários prestadores de serviço como expositores.

A grande novidade foi anunciada pela diretora da Superintendência de Seguros Privados – Susep, Julia Lins. Ela revelou que o novo edital do Sandbox Regulatório será lançado ainda em julho. “Desejamos, através do próprio Sandbox incentivar comportamentos por parte das seguradoras. Por isso, estamos trazendo duas temáticas que centralizam a estratégia do programa: a inovação tecnológica e a sustentabilidade”. Ela acrescentou que o edital passará a ter fluxo contínuo, permitindo que as empresas submetam projetos inovadores ao longo do tempo.

Entre os participantes, houve consenso quanto à importância do encontro para o desenvolvimento do mercado segurador. “Estar em um dos principais eventos de inovação e tecnologia em seguros do país é uma grande oportunidade de reforçar nossa proximidade com o segmento e direcionar, com nossa expertise, temas fundamentais para o futuro do mercado como, por exemplo, o impacto de dados de crédito na era do seguro digital e como mitigar fraudes em processos de reembolso em seguros de saúde”, disse Roberto Ciccone, CRO e Vice-Presidente Comercial da TransUnion Brasil.

O vice-presidente comercial da TransUnion, Roberto Ciccone, destacou que as seguradoras estão mais preocupadas com os seus dados, que já utilizavam para subscrever riscos. “Vemos o crescimento grande de fraudes, em saúde, em bancos digitais etc. A IA não contribui para o aumento da fraude, mas o mundo digital certamente potencializou o acesso às fraudes”.

O executivo citou duas tendências para o mercado de seguros: a hiperpersonalização. “Temos que endereçar o dado no momento em que o cliente necessita, porque ele quer instantaneidade, proteção para os riscos, para a família etc”. A segunda, continuou Ciccone, é a concorrência mais complexa, de várias seguradoras, neosseguradoras, big techs, por um cliente que quer mais personalização. “As que têm alta utlização digital tem que passar para o Data Driven, para saber o que o cliente deseja, com uso intensivo de dados para modelar a expectativa de vida ou dados de risco de saúde dos clientes”, comentou Ciccone.

Pedro Farme, CEO da Guy Carpenter, avaliou que o evento climático do Rio Grande do Sul foi o mais disruptivo do setor. “A perda do seguro deve ficar em 10% das perdas econômicas. A média global é de 60% de perdas seguradas para perdas econômicas. As seguradoras não tinham noções das suas exposições reais. A maioria não tinha este tipo de conhecimento real time. Não havia demanda, mas agora esperamos chegar mais perto de mercado de exposição catastrófico”.

José Prado, idealizador e realizador do Insurtech Brasil, antecipou que o mercado está buscando formas de fazer crescer o seu bolo, ao invés de continuar na política do rouba montes.

Kelly Lubiato