Corretores já podem comprar ingressos do GP São Paulo 2024

Corretores com o Cartão de Crédito Porto Bank poderão comprar, antes do público geral e com desconto de 15%, ingressos para acompanhar o GP São Paulo 2024 diretamente da Arquibancada Porto e acessar o espaço exclusivo da Porto, uma área de entretenimento com diversas ativações e experiências únicas.



Além das atrações já consagradas, como simuladores de corrida para os amantes de velocidade, teremos distribuição de itens colecionáveis, venda de produtos licenciados, diversas opções de alimentos e bebidas, música boa garantida e uma grande área de entretenimento para toda a família. A arquibancada contará com mais de 4 mil lugares cobertos, com telão de transmissão em um espaço acessível e seguro.

“As vendas serão a partir de 30 de agosto, mas, com a gente, corretor sempre tem vantagem e, por isso, os corretores que têm cartão de crédito Porto Bank largam na frente e poderão adquirir ingressos com desconto já no dia 22”, comenta Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da Porto.

Clientes e corretores com cartão de crédito Porto Bank poderão parcelar o valor do ingresso em até 10 vezes sem juros. O valor inicial para a área exclusiva é de R$ 2.030,00 (entrada inteira) ou R$ 1.015,00 (meia entrada). Com o desconto, o preço passa a ser de R$1.725,50 (entrada inteira) ou R$ 862,75 (meia entrada)*.

Isenção do IOF com o Cartão de Crédito Porto Bank

Vale lembrar que o cartão de crédito Porto Bank é o primeiro do mercado a zerar o IOF para compras internacionais. O benefício vale para todos os clientes, pessoas físicas, novos e atuais e para todos os cartões, independentemente da bandeira ou categoria: Gold, Platinum, Mastercard Black e Visa Infinite. Para aproveitar o benefício, basta acessar o app Porto e realizar o aceite do benefício. Aproveite!

*Os ingressos estão sujeitos a disponibilidade. A quantidade de ingressos de meia entrada também é limitada à quantidade de 40% prevista por lei.

Serviço:

Venda exclusiva Porto Bank– Arquibancada Porto: Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024:

Data: 22 de agosto – 12h

Local: acesse o site:Link, realize a compra com o Cartão de Crédito Porto Bank e código de acesso, formado pelas três primeiras letras do nome (todas maiúsculas) + seis primeiros dígitos do CPF.

Público: corretores que têm cartão de crédito Porto Bank