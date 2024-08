Saúde suplementar ganha pós-graduação

Área de educação corporativa da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), a Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) fechou parceria exclusiva com uma das principais instituições de ensino e pesquisa, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), para o lançamento da pós-graduação LLM (Master of Laws) em Direito da Saúde.

Com metodologia exclusiva de ensino, o curso é voltado para profissionais experientes, que buscam adquirir conhecimento aplicado e, assim, evoluir em suas carreiras. “A parceria é importante para ampliar a expertise dos profissionais, para que aumentem sua compreensão sobre a área da saúde e para uma avaliação sobre a observância dos critérios estabelecidos pela justiça e pelos órgãos que regulam o setor”, esclarece Marcos Novais, diretor-executivo da Abramge.

Um dos setores mais complexos da economia, a saúde suplementar é regida por bases legais, regulatórias e contratuais e, atualmente, é um dos setores com mais insegurança jurídica ao lado das questões trabalhista e tributárias.

É dentro deste contexto, que o curso pode contribuir para a solução de alguns dos principais desafios do setor. “A pós-graduação do Direito da Saúde, oferecida pela principal instituição de pesquisa e direito, dará mais assertividade na solução de conflitos antes do ingresso no judiciário”, afirma Novais.

Uma das aplicações práticas para estes profissionais, por exemplo, pode ser na expansão de serviços como os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), ferramenta que existe para dar suporte às autoridades jurídicas sobre questões relacionadas à área da saúde. “as oportunidades para profissionais bem qualificados são infinitas, por isso essa parceria trará uma capacitação comandada pelos melhores profissionais na agenda”, finaliza o executivo.

Processo seletivo

O LLM – Latin Legum Magister ou Master of Law – é um curso de Pós-Graduação lato sensu voltado para profissionais com formação em nível superior e, no mínimo, três anos de experiência na área de atuação. Ofertado no formato híbrido, com atividades presenciais e on-line, com aulas que ocorrem com intervalo de quinze dias e os módulos presenciais são realizados em Brasília a cada dois meses. Um formato flexível e compatível para executivos. O processo seletivo está dividido nas seguintes etapas: inscrição, entrevista, aprovação e matrícula.

Inscrições até 29.08.2024

Carga horária: 434 horas

Avaliação: mínimo de 80% de presença nas aulas ao vivo e presenciais para aprovação

Investimento

x24x R$ 1.750,80 – R$ 42.019,20

18x R$ 2.033,76 – R$ 36.607,68

12x R$ 2.652,72 – R$ 31.832,64

À vista: R$ 30.241,01

Para mais informações: https://direito.idp.edu.br/llm/direito-da-saude/