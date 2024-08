Como a IA revoluciona o trabalho do corretor de seguros

Nos últimos meses, o que mais se ouve no mercado de modo geral é sobre Inteligência Artificial (IA) e sua aplicabilidade em todos os nichos. Se, por um lado, ainda há resistência por parte de muitos profissionais, seja por falta de capacitação para aplicar as ferramentas, por receio, preconceito ou desconhecimento. Por outro lado, há quem esteja investindo e se desenvolvendo com todas as facilidades que a ferramenta propõe e executa nas tarefas diárias de cada trabalhador.

De acordo com Sandro Ribeiro dos Santos, sócio-fundador e diretor de Tecnologia e Operações da maior rede de corretoras de seguros do país, Lojacorr, a IA impactou também o mercado segurador. “Hoje a maioria das tarefas de um corretor ou das seguradoras envolve tecnologia. E ‘fugir’ dessa adaptação à nova forma de atender aos clientes e também às demandas do próprio setor é arriscado e pode ser mais difícil ainda para se destacar e continuar com alto desempenho”, fala.

Para ele, a IA é uma aliada e não uma substituta. “Como rede, sabemos das dores e dos diferenciais de um corretor de seguros. Poder ter a oportunidade de usar a IA para ajudar nos processo de de dados, na otimização de atendimento mas, mesmo assim, ter ali o corretor como o mediador e a figura principal de relacionamento com o cliente é assertivo, funcional e garante um atendimento completo e muito mais ágil”, defende.

Ainda de acordo com ele, o primeiro passo é a capacitação. “Mesmo o corretor tendo acesso à todas essas ferramentas que a IA tem trazido, o fundamental é souber usar. Primeiro o corretor deve ser capacitado e só assim elas serão, de fato, úteis”, fala.

Por isso, na última semana, a Lojacorr lançou um curso gratuito de 7 módulos focado neste tema: Inteligência Artificial (IA) para corretores de seguros. “Com as aulas é possível já compreenderem sobre os conceitos da IA, dicas de ferramentas, modo de usá-las, a aplicação no atendimento ao cliente e marketing digital”, explica o diretor.

O corretor e especialista em IA, Adam Galhardo, da Ternura Seguros, parceira Lojacorr, explica que a IA está realmente mudando a forma de trabalhar dos corretores de várias maneiras. Automatizando tarefas repetitivas como entrada de dados, coletando informações para a triagem do cliente, entendendo o que ele precisa, dando uma solução imediata , inclusive com o uso de chatbots e assistentes virtuais disponíveis 24 horas, capazes de responder a perguntas frequentes, fornecer informações essenciais e auxiliar na resolução de solicitações.

E até mesmo, transferir na sequência para os corretores de seguros a informação detalhada do que o segurado ou parceiro precisa, para que possam solucionar da melhor forma possível, análise de documentos e processamento de pedidos de sinistros. Para Galhardo, tudo isso reduz significativamente o tempo gasto em tarefas administrativas e minimiza erros humanos.

Ainda de acordo com ele, a IA é uma grande aliada para os corretores e quem souber usá-las consegue ainda mais competitividade, devido à velocidade e eficiência de trabalho. Mas destaca que, apesar de usual, ela não vem para substituir o profissional humano, pois o corretor segue com o papel de interpretar esses dados e aplicá-los ao contexto específico de cada cliente.

“Podemos oferecer um atendimento personalizado e compassivo, especialmente em situações de crise ou quando surgem questões complexas. A capacidade de ouvir e entender as preocupações dos clientes, oferecendo suporte emocional e soluções adaptadas às suas necessidades específicas, é algo que a IA ainda não pode replicar”, explica.

Para ele esse contato humano é único e necessário, e vai além do fechamento de um seguro. “Incluindo desabafos sobre assuntos pessoais, risadas sobre acontecimentos cotidianos e até mesmo comentários sobre a família. Essas interações humanas criam um vínculo de confiança e compreensão que a IA não consegue substituir”, destaca.

Entre as principais ferramentas e dicas para aproveitar ao máximo a IA está o Whachatty. “Uma ferramenta de CRM que melhora o atendimento ao cliente, oferecendo várias funcionalidades internas, incluindo atendimento via WhatsApp, Facebook e Instagram, gerando um ‘Dashboard’ de monitoramento de desempenho e métricas em tempo real, além de fornecer um fluxo de trabalho que mostra o progresso das tarefas e os gargalos das atividades indicando o que é prioridade.

Funcionando ainda com uma ferramenta para enviar mensagens agendadas de lembretes, notificações e mensagens, bot automático focado em perguntas frequentes, fornece informações básicas e até processa solicitações simples e outras características e facilidades. Isso permite que os corretores se concentrem em tarefas mais complexas e personalizadas”, fala Galhardo.

Serviço

“Inteligência Artificial (IA) para corretores de seguros”

Curso gratuito

Inscrições e informações: www.redelojacorr.com.br/ia-para-corretores-de-seguros