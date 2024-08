A Mapfre está lançando sua primeira campanha promocional para clientes da seguradora no Brasil. A promoção Torcida Mapfre ao seu lado no caminho para a glória levará “segurados-torcedores” para a grande final da Copa Conmebol Libertadores no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina, além de oferecer diversos outros prêmios.

Em abril deste ano, a seguradora firmou uma parceria com a Confederação Sul-Americana de Futebol e se tornou uma das patrocinadoras oficiais da Conmebol Libertadores. Com duração de três anos (2024-2026), o acordo inclui visibilidade nos estádios, participação de eventos com lendas e embaixadores da Conmebol e experiências exclusivas para convidados, além do patrocínio das transmissões oficiais na TV, nos canais de streaming e nas redes sociais oficiais do evento.

A campanha Torcida Mapfre ao seu lado no caminho para a glória tem início em agosto e vai até outubro deste ano. Clientes que possuem uma apólice de seguro Auto, Vida Multiflex ou Residencial têm direito a um número da sorte.

Já quem contratar algum dos três produtos citados anteriormente recebe dois números da sorte. O mesmo vale para clientes que renovarem algum dos três seguros. Os novos membros do site Club Mapfre também recebem um número da sorte. Para cadastrar os números da sorte e poder participar, é necessário entrar no site oficial da promoção.

“Por meio da campanha ‘Ao seu lado no caminho para a glória’ celebramos a paixão de nossos clientes pelo futebol e reforçamos nosso compromisso em estar presentes nos momentos mais importantes de suas vidas.

Oferecer a chance de viver a emoção da final da Conmebol Libertadores dentro do estádio é uma forma de agradecer a confiança que depositam em nossos produtos e serviços. Acreditamos que o seguro vai muito além da proteção, ele também pode proporcionar momentos memoráveis.

Com esta campanha inovadora, estamos conectando ainda mais a marca Mapfre ao universo do futebol e oferecendo aos nossos segurados uma experiência completa, que vai desde brindes oficiais até a chance de estar na arquibancada em Buenos Aires,” destaca Felipe Nascimento, CEO da Mapfre Brasil.

Serão realizados sorteios de brindes a cada rodada, das oitavas de final até a finalíssima. No total, serão 35 ganhadores, sendo que 30 receberão brindes como bolas oficiais da Conmebol Libertadores, bonés e mochilas.

Já os cinco clientes sorteados para a grande final terão direito a levar um acompanhante para Buenos Aires com tudo pago (passagens, hospedagem e ingressos) e serão presenteados com a bola oficial da competição, camiseta Libertadores, mochila e mala de viagem. É importante ressaltar que os vencedores devem ter as apólices participantes da campanha vigentes e estar em dia com o pagamento na data do sorteio.

O lançamento da campanha será realizado de maneira transversal nos principais canais de esportes do país, como ESPN e SporTV, YouTube, no streaming MAX e nas rádios Bandeirantes e Disney.

“Apresentamos uma campanha completa, que envolve diversos canais e ações 360°. Queremos proporcionar uma experiência única e inesquecível para os nossos clientes. Essa ação reforça o nosso posicionamento como uma empresa que está sempre inovando e buscando novas formas de se conectar com o público”, explica a diretora de comunicação e marketing da Mapfre, Tatiana Cerezer.

A estratégia de comunicação e a realização da campanha é assinada pela JONES: “É um privilégio ser a agência escolhida para realizar essa conexão entre a marca e o público. Temos como objetivo construir uma comunicação que associe os atributos de excelência e inovação da Mapfre com o universo de paixão, emoção e competitividade da Conmebol Libertadores”, acrescenta Edwin Junior, co-CEO da JONES.

Craques entram em campo com corretores e clientes

Para marcar o início da campanha, a Mapfre realizará um jogo comemorativo entre distribuidores e clientes no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O evento contará com a presença de ex-jogadores renomados, como Neto, Veloso e Souza, que participarão de um jogo festivo e sessão de autógrafos.

Serão 50 convidados que contarão com uniformes personalizados para os times, uma equipe de arbitragem profissional para a realização do jogo e uma confraternização após o término da partida.

FICHA TÉCNICA – JONES

CLIENTE: Mapfre

Campanha: Promoção Torcida Mapfre

CO-CEO: Edwin Natan Jr. e Marcelo Chianello

COO: Bia Patara

CCO: Carol Rosa

Diretora de Conteúdo: Fernanda Vicentini

Diretora de Mídia: Nidia Calado

Diretora de Estratégia: Gabriela Vitória de Oliveira

Diretora de Atendimento: Ingrid Buhr

Diretora de Produção: Raphaela Rodrigues

Diretor de B.I: Giovanni Vargas

Diretor de Criação Associado: Eduardo Pacheco,

Criação: Carlos Bertuol, Julia Dias e Eric Hazz

Social Media: Rafael Mandelli

Creative Project Manager: Tinay Mondini

Produção: Marina Manso

Motion Design: Diego Santos

Atendimento: Hevilin Magalhães

Mídia: Alan Hebert Viana da Silva e Vinícius Artilheiro