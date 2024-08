AXA no Brasil recebe Certificação Departamento Jurídico 4.0

Pelo segundo ano consecutivo, a AXA no Brasil foi aprovada na certificação Departamento Jurídico 4.0. A conquista reforça o pilar de governança da companhia e evidencia o compromisso do seu departamento jurídico com a transparência e eficiência.

A certificação é concedida pela AB2L – Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que tem como objetivo promover práticas mais inovadoras para o Direito e para a Justiça. O selo atesta que a AXA no Brasil atendeu mais de 85% dos requisitos propostos, demonstrando a implementação de práticas diferenciadas nos pilares de inovação jurídica, gestão de pessoas, eficiência jurídica e parceria de negócios. Este último fator merece destaque, uma vez que está ligado ao modo como a companhia busca trabalhar, criando soluções em conjunto com os seus mais diferentes parceiros.

Felipe Faraj, Diretor Jurídico e ESG, acompanhado de sua equipe, esteve na premiação que oficializou o certificado. “Estamos muito orgulhosos desse reconhecimento e vamos trabalhar para repetir esse resultado ano que vem. Ter práticas jurídicas inovadoras, baseadas em eficiência, qualidade e transparência, nos ajudam a ter uma governança mais apurada na companhia”, explica o executivo

