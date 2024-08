Seguro RCO é alternativa para corretor diversificar carteira

Com sólida expertise no mercado de Seguros de Responsabilidade Civil Ônibus (RCO), a allseg seguradora oferece um portfólio amplo com coberturas customizáveis para atender às demandas dos clientes e potencializar os negócios na carteira dos corretores. O segmento está em crescimento no Brasil, impulsionado pelo aumento da frota de veículos e, também, pela conscientização a respeito dos riscos inerentes ao transporte de passageiros.

A apólice de RCO da companhia cobre eventos que resultam em danos corporais, materiais, morais e estéticos a passageiros, terceiros (não transportados) e tripulantes, além de despesas judiciais, sucumbenciais, médicas e hospitalares.

O seguro não é somente para o ônibus. Abrange todos os veículos que transportam passageiros (vans e micro-ônibus), com nove ou mais lugares, desde que possuam autorização do órgão competente para exercer essa atividade.

“O Seguro RCO da allseg disponibiliza coberturas completas que fazem a diferença no dia a dia das empresas de transporte de passageiros, garantindo tranquilidade e segurança à operação. A proteção é integral tanto aos passageiros quanto aos terceiros não transportados”, afirma o diretor Comercial da companhia, Francisco de Assis Fernandes.

O executivo destaca ainda as coberturas adicionais, entre elas danos a bagagens, indenização em casos de morte acidental e invalidez, benefícios como coberturas para despesas com recomposição de documentos e ações cíveis. A proteção se estende também aos pets transportados.

Um dos principais diferenciais do RCO da allseg é a possibilidade de customizar as coberturas. “Temos flexibilidade nas condições de contratação, o que permite aos corretores atraírem e fidelizar mais clientes”, garante.

“Para estarmos sempre próximos aos corretores disponibilizamos, sem qualquer custo adicional, uma rede de representantes e assessorias que abrange todo o território nacional. Isso propicia a condição ao parceiro de estar sempre em contato com alguém muito próximo a ele”, acrescenta.

O processo de contratação do RCO envolve a apresentação de documentos e informações do veículo e do segurado, análise de risco, e aceitação da proposta. “Tanto a contração quanto a renovação são simplificadas e ágeis, levando em consideração a eventualidade de alterações significativas no perfil de risco”, aponta.

Sobre os valores de franquia, o diretor esclarece que a seguradora oferece diversas opções, permitindo ao segurado escolher a que melhor se adequa às suas necessidades e capacidade financeira.

O executivo também chama a atenção para o fato de a allseg atuar rigorosamente em conformidade com as regulamentações vigentes, atendendo a todas as exigências legais do setor de seguros. “A empresa atualiza constantemente suas práticas e apólices para refletir mudanças na legislação, inclusive aquelas relativas aos órgãos reguladores de transporte”.

Tendências e desafios do segmento

O diretor cita as principais tendências desse mercado: a digitalização dos processos de contratação e sinistros, maior personalização das apólices, e a inclusão de coberturas adicionais que atendam às novas demandas dos segurados.

“A allseg possui um processo ágil e transparente para a resolução de sinistros, com equipe dedicada que acompanha todo o trâmite, desde a abertura do sinistro até o pagamento da indenização”, ressalta.

Segundo Francisco, os segurados escolhem a allseg pela “confiabilidade, atendimento personalizado, rapidez na resolução de sinistros, coberturas abrangentes, e experiência comprovada no segmento de transporte”.

A necessidade constante de inovação, complementa Fernandes, é um dos desafios para quem opera no ramo. “A allseg está investindo em tecnologia, capacitação de equipe, e melhorias contínuas em processos para enfrentar esse cenário. Estamos implementando soluções digitais, oferecendo serviços personalizados, e ampliando as coberturas e benefícios adicionais com o intuito de atender às necessidades específicas dos nossos clientes”.

Parceria com os corretores

O diretor Comercial da allseg menciona vantagens na comercialização do produto. “Os corretores podem alavancar seu faturamento oferecendo o RCO e diversificar sua carteira, aproveitando a demanda crescente por seguros de responsabilidade civil. As comissões da seguradora são altamente competitivas”, assegura.

O executivo afirma que a companhia disponibiliza aos parceiros treinamentos especializados, materiais de apoio e de marketing, ferramentas digitais, plataforma de gestão de clientes, ou seja, “todo o instrumental para fomentar as vendas”.

Com isso, a seguradora espera “construir parcerias sólidas e duradouras com corretores de seguros, baseadas na confiança mútua, transparência, e resultados positivos para ambas as partes”, conclui Francisco Fernandes.