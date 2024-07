AXA no Brasil lança plataforma do seguro D&O

A AXA no Brasil anuncia a plataforma digital para o Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (D&O). A partir de agora, o corretor parceiro pode fazer cotações e emitir apólices com maior agilidade e simplicidade.

A iniciativa reafirma o compromisso da AXA em usar tecnologias e ferramentas disponíveis para continuar oferecendo aos corretores um serviço de qualidade. O lançamento é parte da estratégia de 2024 para se tornar cada vez mais digital onde há espaço, permitindo que a companhia ganhe capilaridade e aumente o seu círculo de relacionamento com corretores dos mais diversos portes. Isso permite que esses profissionais fortaleçam sua atuação mais consultiva junto aos clientes, em conjunto com a seguradora.

Carla Almeida, Diretora de P&C da AXA no Brasil, endossa a proposta da AXA em ofertar soluções cada vez mais acessíveis e eficientes:

“Acreditamos que combinar tecnologia e humanização nos impulsiona, permitindo não só oferecer melhores condições para nossos corretores parceiros, como ampliar nosso alcance, aumentando nossa penetração em novos mercados”.

Em 2024, além do D&O, a seguradora disponibilizou em sua plataforma digital os seguros de Capital Global, Responsabilidade Civil Geral e Responsabilidade Civil Profissional (E&O). Até o final do ano, a empresa deve anunciar a digitalização de outros serviços e soluções para seus clientes e corretores.