Agiliza Assistência 24h passa a focar no corretor de seguros

A Agiliza Assistência, empresa especializada em serviços emergenciais, aperfeiçoa a vertical de negócios focado no corretor de seguros. Chamado de B2B2C, esse modelo de negócios está em operação e desenvolvimento na Agiliza por mais de um ano.

“Sempre acreditamos na importância dos corretores de seguros, já temos negócios com esse profissional, mas agora, estamos muito felizes em nos aperfeiçoar e dar ênfase nessa vertical de negócios”, comentou Isabelly Clarinda, CEO da empresa.

Ela conta que o desenvolvimento do projeto foi baseado na escuta das necessidades dos corretores e a formação de um time com experiência no mercado. Com seis anos de atuação, atendendo frotas e locadoras de veículos, a empresa que surgiu em Gravatá/PE, hoje tem grande parte da sua operação na cidade de São Bernardo do Campo/SP.

Com mais de 3.500 prestadores de serviços homologados, a Agiliza Assistência tem no seu portifólio atendimento a frotas e locadoras de veículos em todo o Brasil. A empresa possui uma avaliação de 4.5 (de 5 pontos) no Google e 9.8 (de dez) numa pesquisa de satisfação.

“A Agiliza Assistência tem como pilar o respeito e a responsabilidade daquilo que entrega, com todos os envolvidos nessa cadeia. Agora contamos com o Corretor de Seguros para oferecer a melhor experiência em Assistência 24h para o seu cliente”, finaliza Isabelly.

Para conhecer mais sobre a empresa e realizar o cadastro, basta acessar www.agilizaassistencia.com.br/corretor