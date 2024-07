Supermed chega em São Paulo e quer ser líder nacional

EXCLUSIVO – A chegada da Supermed em São Paulo marca o início de uma nova fase para a empresa, que aposta na capital paulista para se consolidar como líder nacional. A administradora de benefícios que nasceu em 2020 como alternativa para o mercado coletivo por adesão quer consolidar a liderança em São Paulo.

Levi Netto, vice-presidente da Supermed, diz que a maior abrangência do portfólio com novas opções ao consumidor, de acordo com cada perfil, é um dos principais propósitos da empresa de entregar qualidade e saúde de ponta. “A expectativa com a chegada em São Paulo, atuação em novas praças, com produtos de abrangência nacional, é que o negócio cresça 50% em 2024”, destaca.

O executivo acrescenta que a venda dos produtos da Amil acontecerá com os corretores através de executivos de vendas. “A Supermed firma convênios com entidades de classe e conselhos de categoria profissionais para oferecer planos de saúde e odontológico, ao melhor custo-benefício”, pontua.

A Supermed é uma healthtech com a proposta aumentar o acesso à saúde suplementar. “Cuidamos de 350 mil vidas, temos 10 mil corretores cadastrados e oito operadoras parceiras e queremos ampliar ainda mais nossa atuação”, sintetiza Levi Netto.