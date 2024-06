A Supermed realizou, pelo terceiro ano consecutivo, um grande evento de saúde para parceiros e líderes da área, que reuniu mais de três mil convidados. Com o mote da premiação do Oscar, a festa “Supermed Estrelas”, realizada no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, apresentou as novidades da empresa para 2024. A noite contou ainda com apresentação do DJ Felipe Mar e show do cantor Thiaguinho, além de uma calçada da fama para celebrar os dez corretores mais atuantes em 2023, que serão premiados com viagens para Hollywood com acompanhante.

Na ocasião, a Supermed também anunciou produtos exclusivos com a operadora Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro (Unimed Ferj) para comercialização de planos coletivos por adesão, e a expansão do seu escritório para o estado de São Paulo, o que aumentará a sua capilaridade no mercado.

Outro diferencial da empresa será a venda de produtos coletivos por adesão exclusivos da Amil, de abrangência nacional, complementando o seu portfólio de parcerias, que inclui também Golden Cross, Assim Saúde, Unimed Ferj e Grupo NotreDame Intermédica (GNDI). A expectativa é que o negócio cresça 50% em 2024 com a venda das novas marcas.

Além das passagens para Hollywood, a campanha de incentivo de 2024 também premiou os corretores mais atuantes com passagens de Cruzeiro, estadias no Club Med, convites para o Rock in Rio e para assistir aos desfiles das escolas de samba de 2025 em Camarote na Sapucaí, todos os prêmios dão direito a um acompanhante.

“A maior abrangência do portfólio, que oferece novas opções ao consumidor, de acordo com cada perfil, é um dos nossos principais propósitos: entregar qualidade e saúde de ponta. A expectativa com a chegada em São Paulo, atuação em novas praças, com produtos de abrangência nacional, é que o negócio cresça 50% em 2024”, destaca Levi Netto, Vice-Presidente da Supermed.

Com quase três anos de existência, a Supermed se consolida como um grande player no segmento de vendas de planos de saúde coletivos por adesão. “O nosso objetivo maior como empresa é o de promover acessibilidade à saúde de qualidade, excelência no atendimento ao consumidor e eficiência, além de outros diferenciais comerciais que nos permitem praticar valores mais competitivos para os clientes”, finaliza Levi.