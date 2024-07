Omni e Vitta: parceria para promover bem-estar de colaboradores

A Omini Saúde, operadora digital de planos de medicamentos que funciona em qualquer farmácia do Brasil e a Vitta, especialista em gestão de saúde e criadora do 1º Hospital Digital do país, pertencente ao grupo Stone Co, anunciam uma parceria para proporcionar o cuidado completo aos colaboradores de mais de 500 empresas clientes.

A partir de agora, o Hospital Digital da Vitta conta com o benefício da Omni, o que permite fazer a compra de medicamentos prescritos de forma simples e integrada aos atendimentos médicos. Ao fazer a teleconsulta da Vitta, o beneficiário recebe a prescrição médica no app.

Na farmácia, basta ler o código de barras do medicamento com a câmera do celular e, em seguida, pagar com o saldo disponível em sua carteira, realizando a leitura do QR Code do PIX no caixa da farmácia. Isso utilizando o mesmo aplicativo que foi utilizado para consulta por telemedicina. A parceria proporciona ao beneficiário um cuidado integral à saúde totalmente único.

Jornada de cuidado

Além da jornada de cuidado personalizada com a equipe multidisciplinar, o beneficiário terá acesso também ao medicamento, que é parte fundamental no tratamento efetivo das doenças, estando presente em 80% das intervenções médicas.

“A inovação na área da saúde deve sempre colocar o paciente no centro de tudo. Ao focar na experiência do usuário, podemos desenvolver soluções que realmente transformem o atendimento, tornando-o mais eficiente, acessível e personalizado. O Hospital Digital da Vitta já reduz em 19% as idas ao pronto-socorro e em 12% o índice de internações”, afirma Gabriel Dantas, Sócio e Head de Marketing e Negócios da Vitta.

“A aliança entre a Omni Saúde e a Vitta representa um case importante de colaboração entre healthtechs com o objetivo de levar mais segurança aos pacientes e impacto na redução dos custos evitáveis em saúde”, ressalta Leopoldo Veras, cofundador e CSO da Omni.

Visando o acesso seguro e consciente aos medicamentos, as healthtechs trabalham juntas para garantir a adesão aos tratamentos, principalmente em casos agudos como infecções, inflamações, alergias, dor, doenças gastrointestinais e respiratórias.