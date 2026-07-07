Mapfre patrocina etapa da Corrida POUPEX em Brasília

A Mapfre é uma das patrocinadoras da Corrida POUPEX Etapa Amazônia, que será realizada em 25 de julho, em Brasília (DF). A prova integra o circuito nacional promovido pela Associação de Poupança e Empréstimo (POUPEX), administrada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE), e reúne corredores em diferentes etapas realizadas pelo país.

Com percursos de 5 km e 10 km, além de caminhada, o evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e estimular hábitos saudáveis. A expectativa é reunir milhares de participantes na capital federal.

Durante a corrida, a Mapfre promoverá ações voltadas aos participantes e disponibilizará informações relacionadas à proteção e ao planejamento financeiro, em linha com sua atuação nos segmentos de seguros de vida e proteção patrimonial.

Segundo Letícia Matuck, gerente de Eventos e Patrocínios da Mapfre, a participação em eventos esportivos está alinhada ao propósito da companhia de promover temas ligados à prevenção e ao cuidado.

“As corridas reúnem pessoas que incorporam o planejamento e o cuidado com a saúde à rotina. Esse contexto se relaciona a temas que fazem parte da atuação da Mapfre, como proteção pessoal e planejamento financeiro. Por isso, buscamos estar presentes em iniciativas que dialogam com esse público”, afirma.

A Corrida POUPEX Etapa Amazônia integra a agenda de patrocínios da seguradora voltada a projetos esportivos, sociais e culturais. Segundo a companhia, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer o relacionamento com diferentes públicos por meio de ações ligadas à qualidade de vida e ao bem-estar.