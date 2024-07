ENS terá novo endereço em São Paulo

A partir da segunda quinzena de julho, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) estará em um novo endereço na maior cidade do País. A instituição passará suas operações presenciais para a Rua Líbero Badaró, 293, 27º andar, no centro histórico de São Paulo.

Com isso, a ENS continuará desenvolvendo suas atividades acadêmicas e administrativas em um único local, no prédio que também abriga o Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP).

A diretora Administrativo-Financeira da Escola, Paola Casado, comentou os ganhos que a mudança trará. “Foi uma decisão estratégica, de adequação aos formatos dos programas educacionais que oferecemos, totalmente alinhada aos propósitos e às necessidades da Instituição e dos alunos. Estamos muito entusiasmados com a nova localização, que nos permitirá melhorar a eficiência operacional”.

Já Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino da ENS, considera que o movimento será positivo. “Teremos toda estrutura para continuarmos entregando um ensino de excelência, reconhecido com nota máxima pelo MEC, inclusive mantendo a Sala do Futuro, instalação de ponta que só a ENS tem na América Latina”.

Já o superintendente regional São Paulo da ENS, Rodrigo Matos, acredita que a mudança será benéfica para a continuidade do trabalho de aproximação junto ao principal mercado do País. “Na nova sede, estaremos ainda mais próximos dos nossos principais parceiros e dos alunos, com o mesmo ambiente acolhedor, integrador e colaborativo”, conclui.