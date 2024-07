Justos abre vagas em diversas regiões do Brasil

A Justos, empresa de seguro auto que recompensa motoristas conscientes, está com quatro vagas em aberto para o cargo de gerente comercial para atuação junto aos corretores de seguros.

As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, cada gerente comercial será responsável por uma localidade específica, sendo um com foco no interior de São Paulo (podendo ser baseada nas cidades São Carlos, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Bauru, Marilia, Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto), outro para o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo (base na cidade do Rio de Janeiro), um para Minas Gerais e região Centro Oeste (base em Belo Horizonte), e um focado nas regiões Norte e Nordeste (podendo a base ser em Recife ou Salvador).

É desejável que candidatos tenham experiência na função e um bom relacionamento com corretores de seguros, preferencialmente do ramo automotivo. Além disso, é necessário possuir espírito empreendedor e disposição para integrar um projeto ambicioso de transformação do mercado de seguros.

A Justos busca profissionais com uma mentalidade inovadora, capazes de contribuir para tornar o mercado cada vez mais digital e acessível, melhorando as experiências de segurados e corretores.

Para ocupar essas posições, é necessário ter CNH e veículo próprio, além de disponibilidade para viagens frequentes. O modelo de trabalho é home-office com visitas frequentes às regiões de atuação.

A Justos oferece uma série de benefícios como a possibilidade de troca de experiências com colaboradores de vários países.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, comissionamento, vale-alimentação e refeição no cartão Flash, plano de saúde sem coparticipação e extensivo a dependentes, plano odontológico, Gympass, seguro de vida, auxílio creche ou babá, auxílio mobilidade e verba para aprendizado e desenvolvimento.

Os interessados em se candidatar para essas oportunidades devem acessar o site da Justos e enviar suas candidaturas por meio do link: https://www.justos.com.br/nossas-vagas.