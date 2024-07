Moody’s confirma rating da Fator Seguradora

A Moody’s, uma das mais importantes agências internacionais de classificação de risco de crédito do mundo, apresentou o relatório do rating da Fator Seguradora para 2024. Ao atribuir a nota A-.br, a Moody’s manteve a visão positiva a respeito da estratégia da Fator Seguradora.

O rating de força financeira de A-.br da Fator Seguradora reflete a sua boa diversificação do portfólio de produtos, a adequada qualidade de ativos, os fortes níveis de capital e as práticas conservadoras de constituição de reservas.

“Nosso objetivo é sempre crescer. Mas não crescer a qualquer custo. Temos que crescer observando práticas conservadoras na avaliação de riscos, no provisionamento de sinistros e na gestão de nossos ativos financeiros. Sempre analisamos a possibilidade de lançar novos produtos, a depender de um “business case” detalhado que faça sentido. Nosso principal ativo, razão essencial de nosso sucesso, são as pessoas que colaboram para nosso crescimento. Temos a convicção de que profissionais de alta qualidade fazem sempre a diferença”, afirma Luís Eduardo Assis, CEO da Fator Seguradora.

Assis comenta também sobre a relação com os resseguradores no desempenho da companhia: “A relação com os resseguradores é absolutamente crítica para a Fator Seguradora. Temos com eles uma relação fiduciária. Eles nos atribuem a tarefa de selecionar riscos da melhor maneira possível, riscos que serão em seguida compartilhados com eles. São nossos parceiros para o longo prazo. Trata-se de uma relação de confiança mútua, sem a qual nosso crescimento não teria sido possível”.

Destaques

Em 2023, a Fator Seguradora reportou um lucro líquido de R$ 27 milhões, uma expansão de 19% no comparativo anual. O resultado foi impactado pelo avanço da operação, com aumento dos prêmios emitidos, bem como pelo resultado financeiro, que totalizou R$ 50 milhões, 23% acima do ano anterior. O retorno sobre o capital foi de 15,3%, acima da média de 6,3% nos últimos cinco anos.

Foco no Massificado

Assis comenta que uma das estratégias da Fator Seguradora é ampliar a presença nos produtos massificados, pelo canal digital da companhia, o fatorconnect, lançado há três anos. “O fatorconnect sintetiza nossa estratégia em buscar uma menor dependência em relação às grandes apólices. Sua participação ainda é pequena, mas seu ritmo de crescimento gira em torno de 50% ao ano. Produtos massificados têm uma importância estratégica para nós, uma vez que representam riscos mais pulverizados, renováveis, com maior retenção e potencialmente com maior rentabilidade. Mas a dinâmica desse mercado é diversa e exige iniciativas específicas”.