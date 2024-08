TransUnion Brasil tem nova Head de Estratégia e Planejamento

Rayane Conde é a nova Head de Estratégia e Planejamento da TransUnion Brasil, empresa global de informações e insights que atua como DataTech. Formada em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e mestre pela Barcelona School of Economics, Rayane tem mais de 12 anos de mercado e iniciou sua jornada na TransUnion em 2018.

Em sua nova função, será responsável por liderar projetos estratégicos que visam o crescimento da companhia, dando suporte executivo nos negócios da TransUnion no Brasil. Rayane atuará ao lado de Karl-Eric Zimniok, Vice-Presidente de Estratégia Internacional, e do Presidente Regional, Juarez Zortea, na definição da estratégia de expansão para a região.

“Estou muito honrada com este desafio de liderar a estratégia de crescimento da TransUnion no Brasil. O mercado de crédito brasileiro é um dos maiores do mundo, e requer cada vez mais soluções e informações que apoiem as tomadas de decisão e eficiência operacional. Tenho como objetivo conduzir iniciativas estratégicas para gerar ainda mais valor agregado aos nossos clientes, e identificar novas avenidas de crescimento para a companhia no Brasil. Nossa estratégia é atender às necessidades dos nossos clientes a partir de uma abordagem consultiva, portfólio robusto de soluções, tecnologia e dados, promovendo a construção de confiança entre essas empresas e seus consumidores”, afirma a executiva.