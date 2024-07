A Hero Seguros, insurtech especializada em seguro viagem, anuncia parceria com a CRMBonus. A partir de agora, ao contratar o seguro viagem, os clientes receberão um SMS para ter acesso a um sistema de cashback no aplicativo Vale Bônus, podendo abater até 50% do valor das compras em qualquer loja que apareça no app.

Na compra dos planos nacionais, os clientes ganham R$ 100 em cashback, enquanto a aquisição de planos internacionais oferece R$ 250 de retorno. Esse valor fica disponível um dia após o início da vigência do plano. A parceria, que estará válida a partir de 27/06, reforça o compromisso da insurtech em oferecer benefícios e inovação aos seus usuários.

“O turismo, tanto brasileiro quanto internacional, voltou a ganhar força e estabilidade pós pandemia. Segundo dados da FecomercioSP, o setor cresceu 8% no ano passado e a expectativa para 2024 é boa. Diante disso, criar ações que beneficiam ainda mais o consumidor final, é fundamental para manter o cenário positivo. Na Hero nosso foco é ajudar nossos parceiros, agências e distribuidores, a terem cada vez mais argumentos com seus clientes e conseguirem impulsionar seus negócios, e a parceria com a CRMBonus, vai exatamente ao encontro desse movimento”, comenta Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros,

A colaboração com a CRMBonus não é uma ação isolada, a Hero segue apostando em ações e campanhas inovadoras que aproximam a marca do consumidor final. Seja por meio de patrocínios em clubes ou campanhas como essa que está sendo anunciada, a insurtech continua investindo em novidades para fortalecer seu relacionamento com os clientes e aumentar a satisfação e fidelidade dos segurados.