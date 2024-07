Gallagher Brasil participa do maior congresso portuário do país

Até quinta, dia 4, a Gallagher Brasil participa de três eventos simultâneos e de grande importância para o setor marítimo: o IX ENAPORT, XII CONOGMO e XX Conferência Nacional Permanente FENOP de Direito Portuário. Os eventos acontecem no Complexo Brasil 21, em Brasília, sendo desenvolvidos pela FENOP (Federação Nacional das Operações Portuárias) e com apoio da corretora. Ao todo, serão três dias de evento, englobando diversos temas de importância para o setor, tais como: Arbitragem, Responsabilidades Securitárias, Automação nas Instalações, Arcabouço Legal, Impactos da Reforma Tributária, Desafios para o Trabalho Portuário e ESG.

Guilherme Mattoso, head de marine da Gallagher Brasil será um dos palestrantes do painel de Responsabilidades Securitárias, ao lado de grandes nomes do setor. “A Gallagher tem orgulho de poder participar deste evento e poder contribuir mais uma vez com o desenvolvimento e aprimoramento do setor portuário. Acreditamos que eventos como esse são essenciais para promover a troca de conhecimentos, experiências e networking entre os profissionais do setor”, reforça o executivo.

A Gallagher está no Brasil desde 2021, com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Goiania, sempre com foco em oferecer serviço especializado na indústria dos seus clientes como Agro, Energia, Construção e Infraestrutura, Mineração, Marine, Resseguros, sem contar a área de Seguros Saúde, Vida e Dental. A companhia tem capital aberto na Bolsa de Nova Iorque e é uma das três maiores corretoras do mundo. A Gallagher Brasil finalizou 2023 com um crescimento de 215%, quando comparado ao desempenho de 2022, totalizando R$ 1.5 bilhão de prêmios em suas operações de Retail e Resseguro Facultativo. Para 2024, a corretora pretende crescer de forma orgânica, ao menos, 30% em linhas de negócio como Garantia, Transporte e Automóvel Frota e também através de aquisições.