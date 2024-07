ENS: referência no desenvolvimento do seguro

No dia 30 de junho, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) completou 53 anos. Com uma história marcada pela excelência e inovação, a ENS se consolidou como referência na formação e qualificação de profissionais para a indústria de seguros no Brasil, ajudando a desenvolver o mercado e, por consequência, a economia do País.

O presidente da Escola, Lucas Vergilio, destacou o papel fundamental desempenhado pela entidade ao longo de mais de cinco décadas.

“A ENS é a instituição mais importante do nosso segmento, pois daqui saíram inúmeras gerações de profissionais responsáveis pela construção e expansão do setor. Nossa meta é elevar ainda mais os padrões do ensino em seguros e, dessa forma, seguir protagonizando o desenvolvimento sustentável do mercado”, afirmou.

Ao longo de sua trajetória, a ENS se destacou por empreender iniciativas inovadoras e pelo compromisso com a qualidade na formação dos profissionais de seguros. Ao todo, mais de 700 mil pessoas foram atendidas pela Escola, das quais mais de 120 mil habilitadas como corretores de seguros.

Aliando tradição e inovação, a ENS chegou aos 53 anos com um portfólio de programas educacionais que atendem aos mais diversos perfis de profissionais, em qualquer estágio da carreira em que se encontram. “Vamos continuar fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Nossa crença na força do conhecimento é inabalável. Seguiremos inovando e nos antecipando às demandas do mercado para que o setor preste serviços cada vez melhores à sociedade brasileira”, finalizou Vergilio.