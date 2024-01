Gallagher Brasil fecha 2023 com carteira de R$ 1.5 bi em prêmios

A Gallagher Brasil finalizou 2023 com um crescimento de 215%, quando comparado ao desempenho de 2022, totalizando R$ 1.5 bilhão de prêmios em suas operações de Retail e Resseguro Facultativo. Para 2024, a corretora pretende crescer, ao menos, 30% em linhas de negócio como Garantia, Transporte e Automóvel Frota.

A equipe também cresceu para acompanhar o crescimento de novas contas e atender aos clientes de forma especializada. Hoje, a companhia já conta com mais de 220 colaboradores.

“Este ano, atingimos a marca de 10 mil clientes entre pessoa física e empresas de pequeno a grande porte, nacionais e multinacionais. Para 2024, queremos estar entre as melhores empresas para trabalhar, reforçar nossas ações sociais, intensificar nosso crescimento nos segmentos de industrias que nos destacamos em 2023, que foram: energia, infraestrutura, marine e ainda potencializar nossa área de gestão de benefícios, que contará com o apoio e experiência da Buck, empresa adquirida pela Gallagher com foco em gestão de recursos humanos. Em 2023, redefinimos a nossa estratégia no canal de B2C, com a nossa marca WIM, e faremos grandes investimentos para exponenciar o crescimento deste canal. Estamos apenas começando!”, comenta Rodrigo Protásio, CEO da Gallagher Brasil.

Com capital aberto na Bolsa de Nova Iorque, a empresa atua no Brasil, desde 2021, por meio de escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem se destacado pela especialização na indústria dos seus clientes como Agro, Energia, Construção e Infraestrutura, Mineração, Marine e Resseguros. Em 2023, a companhia iniciou também um plano de expansão com inauguração de um novo escritório em Belo Horizonte e Goiânia, utilizado como base para atuação de forma física em todos os estados brasileiros.

“A presença física é um grande ativo e diferencial competitivo da corretora e, em 2023, ampliamos ainda mais nossa operação. Nos últimos seis meses, recebemos uma média de oito novos colaboradores, a cada mês, totalizando 220 colaboradores”, reforça Protásio.

“Estou muito satisfeito com a performance da Gallagher Re FAC, que teve um ano especial com um reforço significativo de novos talentos, e uma estratégia de negócio alinhada com a nossa operação de Retail, que foi essencial para atingirmos metas financeiras em mais de 100%”, afirma Luiz Araripe, Country Manager da Gallagher Brasil e CEO da Gallagher Re FAC.

N.F.

Revista Apólice