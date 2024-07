Delta Global lança sistema de videotelemetria com IA

A Delta Global, empresa gaúcha especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, está lançando o Delta FleetCam, sistema de videotelemetria inteligente que visa aprimorar a segurança das frotas. Como parte da Delta Fleet, mais completa plataforma de gestão do Brasil, o FleetCam combina inteligência artificial com tecnologias de DMS (que inclui câmera infravermelha voltada para motorista e cabine), e ADAS (com câmera direcionada para a estrada), em uma plataforma que oferece abordagem integrada para o monitoramento da condução do veículo.

Fadiga e uso de celular

O sistema detecta desde fadiga, sonolência, distração ou uso indevido de celular por parte do motorista, até possibilidades de colisão frontal e direção perigosa, emitindo alertas de voz que visam manter os profissionais alertas e focados. A solução também permite a gestão dos alertas em tempo real, com personalização completa dos avisos para ações imediatas.

A inteligência artificial usada pelo sistema está embarcada no próprio aparelho instalado no veículo, e que fica aparente para o motorista. Dessa forma, mesmo em regiões sem acesso à internet, os alertas continuam sendo emitidos.

Com funcionalidades de playback e monitoramento ao vivo, o Fleetcam facilita a investigação de incidentes, além de simplificar a gestão da frota ao reunir, em uma mesma plataforma, acesso a todas as funcionalidades de videotelemetria e rastreamento com um único login. A ferramenta também possui funções avançadas de videomonitoramento, telemetria e análise detalhada de dados, incluindo relatórios de resumo, ranking de motoristas e mapas de calor.

Segurança viária

Em um país onde 240 motoristas são multados por hora pelo uso de celular e um terço dos motoristas dirigem de forma distraída, conforme dados da Abramet, a implementação de tecnologias como o Delta FleetCam é uma medida relevante para reduzir acidentes e salvar vidas.

“A necessidade de soluções robustas para mitigar os riscos associados ao comportamento dos motoristas e às condições das vias é evidente no Brasil. O país tem mais de 115 milhões de veículos e enfrenta um grave problema de segurança viária. O FleetCam surge como uma ferramenta poderosa que gera ações preventivas e educativas, e auxilia na preservação da vida do motorista e de outras pessoas”, afirma Nilton Costa Jr, Head de Rastreamento e Telemática da Delta Global.

Globalmente, a videotelemetria está em ascensão. Um estudo da Berg Insight aponta que entre 2021 e 2022 houve um aumento de 17% na instalação de dispositivos de vídeo em veículos na América do Norte, com previsão de crescimento de 86% até 2025. No Brasil, embora haja uma grande oportunidade de crescimento para plataformas de inteligência, apenas 20% dos veículos estão conectados ou rastreados com telemetria, enquanto somente 1% utiliza dispositivos do tipo.