Brasilseg divulga Relatório de Sustentabilidade

Reafirmando seu compromisso com a agenda ASG, a Brasilseg divulgou a quinta edição de seu Relatório de Sustentabilidade. As declarações e dados contidos no relatório evidenciam o desempenho da empresa com relação aos temas ambientais, sociais e de governança em suas operações, cumprindo, também, as diretrizes determinadas pela Circular SUSEP 666/2022, que dispõe sobre os requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas sociedades seguradoras.

“Cuidar das pessoas e do que é mais importante para elas está no nosso propósito e é indissociável de nossa agenda ASG. Essa sintonia ficou evidente, mais uma vez, por meio de uma série de avanços e conquistas que reforçaram a robustez e a importância do plano de negócios da Companhia”, destaca Amauri Vasconcelos, CEO da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

No documento, a empresa faz um balanço de suas ações. Dentre os principais indicadores, destacam-se as mais de 2 mil solicitações de serviços de descarte sustentável por meio de assistência disponível nos seguros residenciais, somando mais de 106 toneladas de resíduos descartados com destinação ambientalmente correta.

Além disso, a empresa registrou mais de 6 mil solicitações de mapeamento genético e mais de 37 mil solicitações de fornecimento de pulseiras inteligentes (smart devices) – disponíveis nas soluções em seguro de vida da empresa. No segmento de agronegócio, em que a companhia lidera o mercado brasileiro, a Brasilseg alcançou o expressivo número de 33,2 mil produtores rurais aptos a acessar a plataforma de sensoriamento remoto, permitindo quase 64 mil análises remotas para apuração de severidade para danos em momento da colheita por várias propriedades no país.

No âmbito social, a empresa incentivou um total de 51 projetos e beneficiou 304 mil pessoas em todo o território nacional. Os projetos foram apoiados por meio das leis de Incentivo à Cultura, Incentivo ao Esporte, além dos fundos da Infância e Adolescência e Nacional do Idoso e programas nacionais de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).

Raquel Gaudêncio, Superintendente Executiva de Estratégia, VMO, Governança Corporativa, Inteligência de Mercado, Sustentabilidade e Inovação da Brasilseg, destaca o compromisso da companhia com a temática da sustentabilidade.

“A Agenda ASG precisa fazer parte da cultura empresarial, desde o desenvolvimento do portfólio de produtos, passando pela prestação de serviços de assistências, cuidado com os funcionários, clientes e sociedade, conformidade regulatória, prudência e ciência na correta gestão de riscos e observância de um sistema de governança efetivo para a adequada tomada de decisões. Todas essas iniciativas seguem em andamento em 2024 e manteremos nossa jornada permanente de inovação e atenção às necessidades dos clientes, em sintonia com os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao eu se somam nossos compromissos de retorno aos nossos acionistas. Nosso desafio permanente é equilibrar as necessidades de todos estes stakeholders. Nossos dados apontam para êxito nestes objetivos”.

O Relatório de Sustentabilidade em sua versão completa está disponível no site da BB Seguros desde o dia 28 de junho. Acesse o site e confira