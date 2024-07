Bradesco Seguros quer expandir no mercado mineiro

A Bradesco Seguros realizou, nos dias 26 e 27 de junho, mais um compromisso da agenda de Encontros Comerciais da Companhia. Este foi o quinto Roadshow do ano e aconteceu na cidade de Belo Horizonte (MG). O evento reuniu executivos da seguradora, corretores e assessorias.

“Minas é um estado muito importante para a Bradesco Seguros e temos grandes ambições de crescer na região, junto com nossos parceiros corretores e assessorias”, destacou o diretor-presidente da Bradesco Seguros, Ney Dias. Segundo o executivo, a parceria com corretores é fundamental para aumentar a participação da seguradora no mercado regional.

“Buscamos ampliar o market share de Auto, consolidar a posição de liderança no segmento Frota, alcançar a liderança na distribuição do Seguro Residencial e conceder o melhor atendimento a todos os nossos corretores de seguros”, contou o Diretor Comercial, Leonardo Freitas.

Da esquerda para a direita: Emanuel Nascimento, Superintendente Regional RJ/MG/ES; Luiz Carlos Gomes, Superintendente Executivo Regional Sudeste; Leonardo Freitas, Diretor Comercial; Ney Dias, Diretor-Presidente; Sergio Marcos, CEO da Europ Assistance; Fábio Frasson, Superintendente da área de Inteligência e Assistência Operacional; Eduardo Menezes, Superintendente Executivo de Produto Auto; e Rogério Luiz Guandalini, Diretor Comercial e de Marketing da Europ Assistance

Encontros Regionais

Os eventos de aproximação com o setor têm se mostrado eficientes para a Bradesco Seguros. Especialmente porque, desde o ano passado até o momento, a seguradora lançou uma série de novidades, como no Seguro Auto.

Ao longo do ano, a companhia disponibilizou coberturas para vidros premium e teto solar, franquia super reduzida, cobertura de vidros de vans em frota, mudanças no cotador online, inclusão do basculamento no rol de coberturas básicas do seguro para caminhão, entre outros. “Todas as novas funcionalidades são fruto de demandas que os corretores de seguros nos trouxeram em encontros como este”, afirmou o Superintendente Executivo de Produto Auto, Eduardo Menezes.

Além do encontro com os corretores, os executivos se reuniram com lideranças locais da própria seguradora, com o Sincor-MG e visitaram diferentes assessorias de seguros. Estiveram presentes, também, o Superintendente Executivo Regional Sudeste, Luiz Carlos Gomes, o Superintendente Regional RJ/MG/ES, Emanuel Nascimento, o Superintendente da área de Inteligência e Assistência Operacional, Fábio Frasson, o CEO da Europ, Sergio Marcos, e o gerente de Ramos Elementares, Rafael Possati.