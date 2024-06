Últimos dias de inscrições para encontro setorial do mercado de seguros em Manaus

Na próxima quinta-feira, dia 6 de junho, a partir das 9h, em Manaus, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste) e o Sincor-AM/RR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Amazonas e Roraima), promovem o encontro setorial com lideranças do mercado segurador dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente por meio deste link.

O evento será voltado para corretores de seguros, securitários e profissionais de seguros em geral, integrando o plano de ação da CNseg com o objetivo principal de promover uma comunicação mais efetiva, visitando vários estados, tendo maior engajamento com o poder público, além de participar de eventos nacionais e internacionais relevantes, liderando pautas importantes e sendo reconhecida pelas autoridades.

Na ocasião, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento e ex-presidente do BNDES, vai apresentar painel abordando temas como as devoluções do seguro para a sociedade (indenizações e benefícios), os dados mais recentes do setor, com recortes para os estados que integram a região Norte e as atualizações do PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros).

Também estarão na pauta da apresentação as ações de aproximação da Confederação ao Governo Federal para discussão de assuntos importantes para o setor, como a atuação das associações e cooperativas e a proposta de implantação do Seguro Social de Catástrofes, que prevê indenização emergencial de R$ 15 mil por moradia, paga no dia seguinte ao desastre ou logo após a decretação do estado de emergência ou de calamidade.

Para o presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, que também participa do encontro setorial, Manaus é uma praça extremamente importante para a região sindical e a expectativa é que haja um engajamento massivo dos agentes regionais do setor no evento. “Estamos fazendo um trabalho muito oportuno de escuta ativa aos mercados principalmente porque a região Norte tem necessidades diferentes de outras regiões. Precisamos, enquanto sindicato, entender essas necessidades e conduzir esses assuntos para que possamos prover soluções e melhorias na qualidade dos serviços prestados”, afirma.

Também integrará o painel de apresentações o presidente Sincor-AM/RR, Érico Parente. “É com grande entusiasmo que nos preparamos para receber o segundo encontro setorial na região Norte, desta vez em Manaus. Será uma oportunidade ímpar para reunirmos os principais atores do mercado de seguros, discutindo tendências e soluções inovadoras e, ao mesmo tempo, fortalecendo as redes de colaboração entre corretores, seguradoras e demais profissionais do setor”, aponta Parente.

O evento será realizado no Restaurante Terra e Mar, localizado na Av. Mário Ypiranga, nº 1039, em Adrianópolis, Manaus.

