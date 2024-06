Sura inaugura nova sede para suportar crescimento orgânico

EXCLUSIVO – A CEO global da Seguros Sura, Juana Francisco Llano, veio ao Brasil para a inauguração da nova sede da seguradora em São Paulo. A expansão faz parte do planejamento estratégico para os próximos cinco anos, que pretende atingir a marca de US$ 1 bilhão de dólares em prêmios até 2028. A seguradora completa oito anos de atuação no Brasil, e 80 anos na Colômbia.

No País, a seguradora teve seu melhor resultado no ano passado e iniciou 2024 investindo no relacionamento com seus parceiros de negócio, no seu talento humano e também em uma nova sede.A expectativa é finalizar 2024 com faturamento ainda maior do que o registrado em 2023, o que significará um crescimento de cerca de 25%. “Ocupamos posições cada vez mais relevantes nos mercados dos 7 países da América Latina onde temos presença. Queremos repetir o feito também em território nacional”, afirma Jorge Mejía, CEO da Seguros SURA no Brasil. Para ele, a nova sede é um marco muito importante para a estratégia da empresa.

O novo espaço possui 200 postos de trabalho no bairro do Brooklin, em São Paulo. Segundo Juana, é uma companhia feita de pessoas que pensam em outras pessoas. “O novo escritório é um símbolo do interesse da companhia no Brasil”, afirma a executiva.

Por aqui, a seguradora opera as mesmas carteiras de outras áreas na América Latina, como frota, transporte e automóveis alto padrão, além de residencial e empresarial. O fortalecimento da presença local é para facilitar a tomada de decisões e para fortalecer a descentralização do atendimento ao cliente. “Queremos ampliar a presença regional para cinco escritórios, além dos três já existentes agora: São Paulo, Centro Norte e Sul”, informa Juana.

A parceria com os corretores de seguros também deve aumentar. Hoje, a empresa atua com 1700 corretores, com a meta de chegar a 4500 até 2028. “A relação com o corretor de seguros vai além do transacional, ela é ganha-ganha. Queremos que o corretor tenha mais conhecimento, que utilize nossa estrutura de gestão do canal do corretor. Uma das responsabilidades do negócio é gerar capacidade, ferramentas e conhecimento para o corretor e sua equipe”, ressalta Mejía.

A Sura Brasil passa uma transformação digital do negócio e percorre o caminho dos dados, para ter a oportunidade de usá-los como ativos. “Estamos normalizando os dados e enriquecendo com informações externos, para utilizá-los para identificar tendências e riscos”, adianta Mejía. Juana acrescenta que o propósito da companhia é automatizar os processos e utilizar a Inteligência Artificial para agilizar a atuação dos colaboradores”.

Nos últimos três anos, a Suramericana investiu mais de US$ 25 milhões no Brasil e boa parte do lucro está sendo reinvestido para melhorar sistemas e capacitação de talentos. “Entendemos que a tecnologia é um pilar estratégico desta companhia, com a qual queremos transformar o modelo operativo, promovendo mais autonomia para a ponta. Assim, seremos mais competitivos e mais próximos dos corretores”, finaliza Jorge Mejía.