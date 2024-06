Seguros Unimed e Uber Health anunciam parceria

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, anunciou uma parceria com a Uber que permitirá à seguradora contratar transporte para seus beneficiários serem levados a hospitais, clínicas e laboratórios em situações não emergenciais, com o intermédio da plataforma da Uber, o que contribuirá para o acesso e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos segurados.

O apoio logístico de transporte médico não-emergencial garante o deslocamento de beneficiários com segurança e conforto para consultas, exames e procedimentos em regiões sem rede credenciada, ou em casos da necessidade de um cuidado especial para pessoas com mobilidade reduzida, ou que devam ser acompanhadas por cuidadores.

Além de simplificar e agilizar todo o processo de transporte, a parceria entre Seguros Unimed e Uber Health também contribuirá para uma gestão interna mais eficiente de todo este fluxo, internalização esta que será conduzida pela Central de Relacionamento da seguradora. “Vamos internalizar o apoio logístico com uma gestão 100% in house, o que vai gerar economia de custos, melhoria nos processos, além de agilidade e qualidade no monitoramento do atendimento ao cliente”, destaca Alex Rocha, Superintendente de Gestão do Cliente da Seguros Unimed.

Lançado em 2018 nos Estados Unidos, o Uber Health agora está oficialmente operando no Brasil, trazendo sua expertise para o setor de saúde. A plataforma visa facilitar a intermediação do transporte de pacientes e profissionais de saúde, utilizando a mesma tecnologia que impulsiona as demais modalidades de serviços da Uber. A Seguros Unimed é uma das primeiras parceiras no país.